Rus gönüllüler Ukrayna'dan kaçan mültecilere yardım etti

Savaşa karşı olan gönüllü Ruslar, Mariupol'dan gelen çaresiz Ukraynalı mültecilerin güvenli bir yere kaçmalarına yardım etti. Yakalanmaları halinde ağır cezalarla karşı karşıya kalacak gönüllüler, Ukraynalı organizatör Olexandr Fedorov ile birlikte çalışıyor.

Olexandr Fedorov, Rus yardımcılarından biriyle Polonya sınırında

48 yaşındaki Federov şunları söyledi:

"Hayat kurtarmak için Rus gönüllülerle işbirliği yapmak zorunda kaldık. Bu insanlar savaşa karşı. Bizden af diliyorlar."

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Rus gönüllülerin yaklaşık 1000 mültecinin kurtarılmasına yardım ettikleri söyleniyor.

Mariupol'dan kaçan birçok Ukraynalı, Rusya'nın uzak bölgelerindeki kamplara gitti. Kontrolleri ve sorgulamaları geçen diğerleri, uçsuz bucaksız ülkede kendi başlarına bırakıldı. Ancak Federov ve Putin karşıtı olanlar bazılarının Rusya'dan kaçmasına ve St. Petersburg'a giden trenlere bindirerek Avrupa'ya kaçmasına bile yardım etti.

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