Dünya Rus imparatoriçesinin Ukraynadaki heykeli sökülecek
AVRUPA

Rus imparatoriçesinin Ukrayna'daki heykeli sökülecek

Odessa'da bulunan Rus İmparatoriçesi Catherine'in heykeli kaldırılacak. Odessa Belediye Meclisi heykelin kaldırılmasına ilişkin kararı desteklediğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus imparatoriçesinin Ukraynadaki heykeli sökülecek
Rus İmparatoriçesi Catherine'nin heykeli

Odessa Belediye Meclisi perşembe günü resmi Telegram kanalında, "Yürütme komitesi üyeleri, anıtın sökülmesi ve Odessa Kurucularına devredilmesine ilişkin karar taslağını destekledi" mesajını yayınladı.

Girişim şimdi 30 Kasım'da şehir milletvekilleri tarafından oylanacak ve ardından anıt Ekaterininskaya Meydanı'ndan, "İmparatorluk ve Sovyet geçmişi parkı"na taşınabilecek.

Odessa Belediye Başkanı Gennady Trukhanov, halk oylamasının Odessa sakinlerinin çoğunluğunun şu anda Rusya'nın zulmünün bir sembolü olarak görülen anıtın yıkılmasından yana olduğunu göstermesinin ardından planı bizzat desteklediğini söyledi.

Ankete şehrin yaklaşık bir milyonluk nüfusundan sadece 8 bin kadarı katıldı.

Geçtiğimiz aylarda aktivistler, heykelin başına kırmızı başlık geçirmiş, eline ise idam halatı yerleştirmişti.

Ukrayna için korkutan nükleer uyarısı: Hemen harekete geçilmeli
FOTOĞRAF 15
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Grossi, Twitter’dan paylaştığı video mesajda, başta Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya olmak üzere Ukrayna’daki diğer nükleer tesislerin içinde bulunduğu duruma ilişkin açıklamada bulundu.
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Bu ülkedeki tüm nükleer tesislerin emniyet ve güvenliğinin Ajansı kaygılandıran en önemli husus olduğunu UAEA müfettişlerinin yardım ve destekte bulunmak üzere bu tesiste görev aldıklarını hatırlattı.
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Grossi şunları kaydetti:Zaporijya tesisi etrafında nükleer emniyet ve güvenliğin korunduğu bir bölge oluşturma yolunda ilerleme kaydediyoruz. Ancak dünya Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya’ya ilişkin tehlikeli duruma odaklanmışken ülkenin diğer nükleer tesislerini unutmamamız gerekiyor. Dün ilk defa ülkede faaliyet gösteren 4 nükleer santral Zaporijya, Rivne, Güney Ukrayna ve Hmelnitski dış güç kaynağını kaybetti. Bunların tamamının ana elektrik hattıyla bağlantısı koptu. Bu santrallerin tamamı nükleer güvenlik ve emniyet için gerekli olan elektriği sağlayabilmek amacıyla acil durum jeneratörlerini kullanmak zorunda kaldı.
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Bu gelişmenin ciddi oranda kaygıya neden olduğunu vurgulayan Grossi, savaşın başlamasıyla birlikte nükleer santrallerin güvenliğine ilişkin 7 temel maddenin önemine işaret ettiğini anımsatarak ülkedeki nükleer santrallerin bir daha benzer bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaması için söz konusu maddelerin önemsenmesi gerektiğinin altını çizdi.
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Grossi, Ukraynalı yetkililerin, Ajanstan ülkedeki Çernobil de dahil 5 nükleer tesise yardım ve destek verilmesi talebinde bulunduğunu belirterek Bu yardım görevi başladı. Nükleer santrallerin herhangi birinde nükleer kazayı önlemek için her şeyi yapmamız gerekiyor. Böyle bir durum sadece Ukrayna’da şahit olduğumuz korkunç acıya katkı sağlar. Şimdi harekete geçme vakti. dedi.
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Rusyanın Ukraynadaki saldırılarını kritik altyapı tesislerine yoğunlaştırmasının ardından güvenlik tehlikeleri ortaya çıkmaya devam ediyor.
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) tarafından yapılan açıklamada, Ukraynada bulunan Zaporijya Nükleer Santralinin ulusal elektrik şebekesi ile bağlantısının kesildiği belirtildi.
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Jeneratörlerin çalışır duruma geçtiğini belirten UAEA, Zaporijya Nükleer Santralindeki nükleer güvenlik durumu gittikçe güvensiz hale geliyor ifadelerini kullandı.
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Elektrik kesintisinin yerel saatle 15.30 sıralarında ve Rusyanın Ukraynanın enerji altyapı tesislerini hedef almasının ardından meydana geldiğini de vurgulayan UAEA, İlk olarak santraldeki 20 dizel jeneratör otomatik olarak çalışmaya başladı. Şu an ise, 8 tanesi ekipmanların güvenliği nedeniyle ihtiyaç duyulan elektriği sağlıyor. Diğer 12 dizel jeneratör ise bekleme modunda. UAEA personeli, santral çalışanlarının elektrik kesintisi durumunda uygulanacak prosedürleri yerine getirdiğini bildiriyor. Şu an, 6 reaktör güvenli ve stabil durumda. İki reaktör sıcak kapatma moduna, 4ü ise soğuk kapatma moduna alındı açıklamasında bulundu.
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Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya tarafından Ukrayna topraklarına 70 füze fırlatıldığını ve 51’inin engellendiğini belirtmişti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kiev’i 30’dan fazla füze ile hedef aldığını belirterek, “Orduya göre, 31 füze Kieve fırlatıldı. 21 füze düşürüldü” ifadelerini kullanmıştı. Klitschko, “Şu anda şehrin bir kısmında elektrik ve su yok. Bu gece hem elektriği hem de suyu geri getirmek için her şeyi yapıyoruz” demişti.
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Öte yandan, enerji tesisleri ve sivil konutların hedef alındığı saldırılarda, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 5i çocuk 36 kişi de yaralanmıştı.İki nükleer santralin elektrik şebekesi ile bağlantısı kesilmişti
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Rusya’nın düzenlediği füze saldırıları nedeniyle Khmelnytskyi Nükleer Santrali ile Güney Ukrayna Nükleer Santrali’nin ulusal elektrik şebekesi ile bağlantılarının kesildiği bildirilmişti.
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Ukrayna Yüksek Şurası Üyesi Oleksiy Honcharenko, Ukraynanın güneybatısındaki en büyük ikinci nükleer santral olan Güney Ukrayna Nükleer Santrali’nin güç ünitelerinde acil durum kapatması yapıldığının aktarmıştı.
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Ukrayna için korkutan nükleer uyarısı: Hemen harekete geçilmeli
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki nükleer santrallerin güvenliğinin sağlanması ve muhtemel bir nükleer kazanın yaşanmaması için hemen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

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