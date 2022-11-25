Rus imparatoriçesinin Ukrayna'daki heykeli sökülecek

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya tarafından Ukrayna topraklarına 70 füze fırlatıldığını ve 51’inin engellendiğini belirtmişti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kiev’i 30’dan fazla füze ile hedef aldığını belirterek, “Orduya göre, 31 füze Kieve fırlatıldı. 21 füze düşürüldü” ifadelerini kullanmıştı. Klitschko, “Şu anda şehrin bir kısmında elektrik ve su yok. Bu gece hem elektriği hem de suyu geri getirmek için her şeyi yapıyoruz” demişti.