Rus Konsolos Buravov: Putin'in seçilmesi Türkiye ve Rusya ilişkilerini güçlendirecek

Başkonsolos Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olarak, batılı ülkelerin Ukrayna'ya yardım göndermede artık tereddüt yaşadığını, gönderen ülkelerin ise ülke içi sorunları görmezden gelerek Ukrayna'ya yardım ettiklerini ifade etti. Buravov, ilhak edilen Kırım'ın 10'uncu yılı ile ilgili ‘Kırım'da normal yaşamın devam ettiğini ve Kırım'ın savaş şartları altında yaşadığını söylemek için bir neden olmadığını' belirtti. Kırım konusunun müzakereye açık olmadığını ifade eden Buravov,

“Kırım'da normal yaşam devam ediyor. Kırımın savaş şartları altında yaşadığını söylemek için bir neden yok. 16 Mart günü referandumun 10'uncu yılı münasebetiyle yaptığı basın açıklamasında bizim bakanımızda Kırım konusunun tamamen kapatılmış olduğunu belirtmiştir. Kırım konusunun müzakereye asla açık olmadığını ve Kırım'ın tamamen Rusya parçası olduğunu bir defa daha teyit etmiştir”