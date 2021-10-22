Dünya Rus lider Putin Batılı ülkeleri topa tuttu Çocuklara cinsiyet değiştirmeyi aşılamak hastalıktır
ASYA

Rus lider Putin Batılı ülkeleri topa tuttu: Çocuklara cinsiyet değiştirmeyi aşılamak hastalıktır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’de katıldığı bir toplantıda Batılı ülkelerin çocuklara cinsiyet değiştirmenin normal olduğunu öğretmesine ateş püskürdü. Bu düşünceyi çocuklara aşılayan zihniyetin hastalıklı olduğunu savunan Putin, "Cinsiyet değiştirmenin normal olduğunu empoze etmesinin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Rus lider Putin Batılı ülkeleri topa tuttu: Çocuklara cinsiyet değiştirmeyi aşılamak hastalıktır
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Valday Tartışma Kulübü'nün Soçi'deki toplantısında yaptığı açıklamalarla dünya gündemine oturdu. Daha önce de LGBT propagandalarına karşı yaptığı sert çıkışlarla bilinen Putin, bu kez de Batılı ülkeleri topa tuttu. Günümüzde özellikle sosyal medya ve eğlence platformlarında sık sık körüklenen cinsiyetsizlik akımlarına tepki gösteren Putin, bunun sorumlusunun Batılı ülkeler olduğunu söyledi.

"İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç"

Batı toplumunda yaşayan gençlere ve çocuklara, cinsiyet değiştirmenin son derece normal olduğunun empoze edilmesinin korkunç olduğunu söyleyen Putin, bu düşünceyi çocuklara aşılayan zihniyetin hastalıklı olduğunu savundu. Soçi'de yaptığı açıklamalarda Rus lider, "Batı'nın çocuklara cinsiyet değiştirmenin normal olduğunu empoze etmesinin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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LGBT derneklerinin faaliyetlerini yasaklamıştı


"Batı, küçük bir erkek çocuğuna, kıza dönüşmesinin son derece normal olduğunu söylüyor. Bu gerçekten iğrenç bir şey" yorumunda bulunan Putin'in bu sözleri, büyük yankı uyandırdı. Rus lider, daha önce de Rusya'daki LGBT derneklerinin faaliyetlerine tepki göstermiş ve bu derneklerin eşcinsel evliliğin propaganda yapmalarını yasaklamıştı.

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