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Dünya Rus lider Putin Ukrayna ile müzakereler çıkmaza girdi
AVRUPA

Rus lider Putin: Ukrayna ile müzakereler çıkmaza girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakerelerin çıkmaza girdiğini belirterek, "İstanbul'daki müzakerelerinde anlaşmalardan uzaklaşıldı. Ukrayna’da yaşananlar bir trajedi ancak Rusya’nın başka çaresi yoktu. Ukrayna'daki operasyonların ne zaman biteceği çatışmaların yoğunluğuna bağlı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Rus lider Putin: Ukrayna ile müzakereler çıkmaza girdi
Zelenskiy-Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ukrayna'da yaşanılan insanlık dramını kabul eden Putin, "Ukrayna'da yaşananlar bir trajedi ama başka seçeneğimiz yoktu.

"ÇATIŞMALAR KAÇINILMAZDI"

Putin "Ukrayna'da Rusya karşıtı güçler ile çatışma kaçınılmazdı, sadece bir zaman meselesiydi. Askeri operasyon ile Rusya'yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu" ifadelerini kullandı. Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını da söyledi.

"AMACIMIZA ULAŞANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Savaşın ne kadar süreceğine ilişkin ise Putin "Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek" dedi. Yaptırımlara ilişkin ise Rusya Devlet Başkanı "Kendimizi izole etmeyeceğiz. Modern dünyada kimse katı bir şekilde tecrit edilemez. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ"

Rus lider ayrıca İstanbul'da gerçekleştirilen müzakere görüşmelerine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. Ukrayna tarafının İstanbul'da alınan kararlara uymadığını belirten Putin, "Görüşmeler çıkmaza girdi" dedi.

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