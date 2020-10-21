Rus medyası, SİHA yetersizliğini konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır mı? Cevap hayır
Türk SİHA'larının askeri operasyonlardaki başarısı dünya gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Rus medyasında, Türk SİHA'larına karşı Rusya'nın İHA ve SİHA "güçsüzlüğü" konuşuluyor. Kremlin yanlısı gazete Komsomolskaya Pravda gündemine "Rusya SİHA savaşına hazır mı başlıklı" bir haber taşıdı. Gazete bu sorunun cevabının "hayır" olduğunu belirtti.
Gazetede Rusya'nın çok sayıda küçük ve orta boyutlarda insansız hava aracına sahip olduğu ancak bunların keşif amacıyla kullanıldığı yazıldı. Gazete Rusya'nın henüz yeteri kadar büyük boyutta insanız hava aracına sahip olmadığını yazdı.