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Dünya Rus medyası, SİHA yetersizliğini konuşuyor Rusya SİHA savaşına hazır mı? Cevap hayır
ASYA

Rus medyası, SİHA yetersizliğini konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır mı? Cevap hayır

Türk SİHA'larının askeri operasyonlardaki başarısı dünya gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Rus medyasında, Türk SİHA'larına karşı Rusya'nın İHA ve SİHA "güçsüzlüğü" konuşuluyor. Kremlin yanlısı gazete Komsomolskaya Pravda gündemine "Rusya SİHA savaşına hazır mı başlıklı" bir haber taşıdı. Gazete bu sorunun cevabının "hayır" olduğunu belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Rus gazetesi Rusya'nın İHA yetersizliğini manşetine taşıdı.
Rus gazetesi Rusya'nın İHA yetersizliğini manşetine taşıdı.

Rus medyasında Türkiye'nin SİHA kapasitesine karşı Rusya'nın İHA gücünün yetersizliği sorgulanıyor.

Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda Rusya SİHA savaşına hazır mı başlığıyla, SİHA konusunu gündeme taşıdı. Kremlin yanlısı gazete Rusya'nın SİHA-İHA savaşına hazır olmadığını öne sürdü.

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RUSYA'NIN GÜNDEMİ SİHA

BBC Moskova muhabiri Steve Rosenberg'in paylaştığı gazete gündemi, Rusya'nın Türkiye SİHA'ları konusundaki endişelerinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Rus medyası, Rusya'nın SİHA yetersizliğini konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır mı? Cevap hayır
OYNAT 00:39
Rus medyası, Rusya'nın SİHA yetersizliğini konuşuyor: Rusya SİHA savaşına hazır mı? Cevap hayır
Rusya medyası Türkiye'nin SİHA kapasitesini gündemine taşıdı. Rus gazetesiİ, 'Rusya SİHA savaşına hazır mı?' başlıklı haberine 'hayır' yanıtını verdi. BBC'nin Moskova muhabiri Rus medyasındaki SİHA öz eleştirilerini paylaştı. Rus gazete Rusya'nın SİHA savaşına hazır olmadığını, ülkenin küçük yüzlerce insansız hava aracına sahip olduğunu ancak büyük insansız hava araçlarına sahip olmadığını yazdı.

RUSYA'NIN YETERLİ ARACI YOK

Gazetede Rusya'nın çok sayıda küçük ve orta boyutlarda insansız hava aracına sahip olduğu ancak bunların keşif amacıyla kullanıldığı yazıldı. Gazete Rusya'nın henüz yeteri kadar büyük boyutta insanız hava aracına sahip olmadığını yazdı.

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Dünya basınında SİHA manşetleri: Türkiye düşmanlarına zor günler yaşatacak
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Dünya basınında SİHA manşetleri: Türkiye düşmanlarına zor günler yaşatacak
Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'a başlattığı harekatta yoğun şekilde kullandığı Bayraktar TB2 SİHA'lar, başarılı performansıyla dünya basınının gündemindeydi. Amerikan Forbes dergisi, 'Envanterine yeni SİHA'lar ekleyecek olan Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor' ifadelerini kullanırken, Financial Times gazetesi 'Türk SİHA'ları, ABD, Çin ve İsrail'e ciddi rakip oldu' vurgusunu yaptı. Sırbistan ve Ukrayna gibi ülkeler de Bayraktar SİHA siparişi için Türkiye'nin kapısını çalacaklarını açıkladı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına damgasını vuran Türk SİHA'larının dünya basınındaki yansımalarını anlattı:


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