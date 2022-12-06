Dünya Rus milletvekillerinden Putine seferberliği bitirme çağrısı
ASYA

Rus milletvekillerinden Putin'e seferberliği bitirme çağrısı

Rusya'nın beş bölgesel konseyinden muhalefet temsilcileri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Moskova'nın Ukrayna'daki işgal gücünü artırmak için Eylül ayında ilan ettiği kısmi askeri seferberliği sona erdirecek bir kararname yayınlaması için çağrıda bulundu.

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Haber Merkezi Reuters
​Rus milletvekillerinden Putine seferberliği bitirme çağrısı
Rus askerleri

Yüzbinlerce Rus'un ülkeden kaçtığı ve yanlış kişilerin askere alındığına dair çok sayıda raporun ortaya çıktığı haftalarca süren kaosun ardından Savunma Bakanlığı, 31 Ekim'de 300.000 yedek askerin askere çağrıldığını duyurdu. Kremlin o sırada seferberliği iptal etmek için resmi bir kararnameye gerek olmadığını söyledi.

Rusya'nın kuzeyindeki Karelya'da muhalefet meclis üyesi olan Emilia Slabunova, böyle bir kararnamenin olmamasının, askere alınanların silahlı kuvvetlerden ayrılamayacağı anlamına geldiğini söyledi.

''Komutanlar onları görevden almayı reddetti ve mahkemede bu tür retlere karşı yapılan itirazlar hiçbir yere varmadı'' dedi. Mahkemeler, Putin'in Eylül ayındaki seferberlik kararnamesinin hala yasal güce sahip olduğunu öne sürerek komutanların yanında yer aldı.

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