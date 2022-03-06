Dünya Rus oligarklar Körfeze kaçıyor
AVRUPA

Rus oligarklar Körfez’e kaçıyor

Rus ekonomisinin yüzde 50’sine hükmeden Rus oligarklardan bazıları, varlıklarını Körfez ülkelerine kaçırmaya başladı. Dubai’de emlak firmalarının telefonlarının susmak bilmediği belirtilirken, Körfez ülkelerinde halen 40 bin civarında olan Rusya vatandaşları sayısında hızlı artış bekleniyor.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Rus oligarklar Körfez’e kaçıyor
Arşiv

Moskova’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Batı tarafından ciddi ekonomik yaptırımlara maruz bırakılan Rus ekonomisi zor günler geçiriyor. Ülkedeki servetin yüzde 50’sini elinde bulunduran Rus oligarklar, ülkedeki finans sisteminin çökebileceği ve artacak siyasi baskı endişesiyle varlıklarını Körfez ülkelerine kaçırmaya başladı.

Middle East Eye’ın haberine göre yaptırım kararlarının ardından Dubai’de emlak sektöründe çalışan firmaların telefonları susmak bilmiyor. Arayanların hemen hemen hepsi Körfez ülkelerinde mülk satın almak isteyen Rus vatandaşları.

Öte yandan varlıklarını Rusya dışına çıkartmak isteyenler bu konuda biraz geç kalmış olabilir. Rus karar vericiler ülke dışına çıkartılacak para miktarını 10 bin dolar ile sınırlandırdı. Bu kararın arkasında ise Rusya Merkez Bankası’nın 630 milyar dolar tutarındaki döviz rezervlerine erişimi engellemesi yatıyor.

DUBAİ'DE EMLAKÇILARIN TELEFONLARI SUSMUYOR

  • Dubai’de emlak danışmanlığı yapan Elena Tselischeva iki haftadan bu yana telefonlarının susmadığını dile getirdi. Restoran sahiplerinden fabrikatörlere kadar birçok çevreden kendisine ulaşıldığını ifade eden emlak danışmanı; müşterilerini, varlıklarını korumak isteyen ama ne yapacağını bilmeyen insanlar olarak tanımladı. Körfez ülkelerinde bugün 40 bin civarında olan Rusya vatandaşlarının sayısının artabileceği öngörülüyor.

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