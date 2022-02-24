Dünya Rus ordusu Donbasa askeri harekat başlattı Biden yeni yaptırımları açıklayacak
AVRUPA

Rus ordusu Donbas'a askeri harekat başlattı: Biden yeni yaptırımları açıklayacak

ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü öğle saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus ordusu Donbasa askeri harekat başlattı: Biden yeni yaptırımları açıklayacak
​ABD Başkanı Joe Biden

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın perşembe günü öğle saatlerinde bir açıklama yapacağını kaydetti.

Yetkili, "Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya sebepsiz ve gayrimeşru saldırısına ilişkin ABD ve müttefiklerinin atacağı adımları duyuracağı bir konuşma yapacak." ifadesini kullandı.

Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından Rusya'ya uygulanacak yeni ekonomik yaptırımları duyurması bekleniyor.

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