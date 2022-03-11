Rus ordusu Kiev'in 15 km yakınına yaklaştı

Bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan üst düzey Pentagon yetkilisi, "Kiev’in kuzeydoğusundan yaklaşan Rus kuvvetlerin ilerleyebildiklerini değerlendiriyoruz. Halen Gostomel yakınlarındalar ancak Kiev’e 5 kilometre daha yaklaştılar” dedi.

Yetkili, söz konusu kuvvetlerin Kiev’e yakınlığına ilişkin bir soruya ise "yaklaşık 15 kilometre kadar" uzakta oldukları yanıtı verdi.

Rus ordusunun doğudan da Kiev’e doğru iki paralel koldan ilerlediğini ve kentin 40 kilometre doğusuna geldiğini anlatan yetkili, Rus birliklerinin Çernihiv’i tamamen çevrelediğini dile getirdi.

DÜNYA İşgalde 16'ncı gün: Taraflar arasında barış sağlanamadı ancak Rusya insani koridor açacak

DÜNYA Beyaz Saray Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeme gerekçelerini açıkladı: 'Dünya savaşını önlemeye çalışıyoruz'

DÜNYA İngiltere Başbakanı Johnson: Rus hükümeti alaycı ve barbar