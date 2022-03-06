Rus ordusu Kiev’in kapısında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla başlayan Ukrayna’yı işgal girişiminde 10. gün geride kalırken, Rus birlikleri başkent Kiev’in kapısını zorluyor. Çatışmalar Kiev ve çevresinde yoğunlaşırken, Ukrayna güçlerinin direnişi sürüyor.

Rus güçleri, başkente doğru olan yolları ve o bölgedeki yerleşim yerlerini bombalayarak ilerlemeye çalışıyor. Ukrayna askerleri ise Hostomel, Bucha, Irpin ve Stoyanka gibi kentlerde, Kiev merkezde gerçekleşecek asıl büyük savaştan önce Rus güçlerini yıpratmaya çalışıyor. Öte yandan Kiev’i ve doğusundaki Harkiv’i kuşatan Rus ordusunun abluka stratejisine geçtiği ifade ediliyor.

HAVADAN VURUYOR

Başkent Kiev ve çevresinde Rusya’nın hava taarruzu gece boyunca sürdü. Şehir merkezinde yoğun füze saldırılarının neden olduğu bir dizi patlama duyuldu. Kiev çevresindeki stratejik öneme sahip bölgelerden Hostomel ve Irpin’de isabet alan binalar ağır hasar gördü. Kiev’in kuzeybatısındaki Borodyanka kasabasınaki patlamalar sonucu çok sayıda bina ve araç kullanılamaz hale geldi. Ukrayna güçleri, Rus birliklerinin geçişini engellemek için Irpin’de bulunan bir köprüyü havaya uçurdu.

FOTOĞRAF 23 Savaşlar; yıkım, çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yanı sıra zorunlu göçe de neden oluyor. Yakın tarihte Afganistan, Irak ve Suriye'de savaş nedeniyle milyonlarca insanın yurtlarından göç etmek zorunda kalmasının bir örneği de Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da yaşanıyor.<br> Ülkenin dışında ya da kendi ülkesinde yerinden edilmiş şekilde yaşamını sürdürmek zorunda kalan binlerce çocuk, kriz ortamlarında ağır bedel ödüyor.<br> Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, 24 Şubat-3 Mart arasında yarısından fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyon 209 bin 976 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti.<br> Bu yoğun göçün en büyük mağdurları ise çocuklar. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) verilerine göre, 7 günde evlerini terk etmek zorunda kalan çocuk sayısı 500 bin.<br> Ne olduğunu bilmeyen yüz binlerce çocuk, geride hatıralarını bırakıp aileleriyle göç ediyor.<br> Ukrayna'da sivillerin de yaşamını yitirdiği savaş nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalan ailelerin Türkiye'ye tahliyeleri gruplar halinde devam ediyor. Bazıları kundakta bazıları da annesinin yanında çok sayıda çocuk, aileleriyle Türkiye'ye geldi.<br> \"Çocuklar bomba seslerinden sürekli ağlıyor\"<br><br>Ukrayna'dan gelen Tatyana Stepanova, bu savaşta en büyük zararı çocukların gördüğünü belirtti. Odessa'da yaşadıklarını, bombalamanın başlamasıyla 3 yaşındaki kızını da alarak Türkiye'ye geldiğini anlatan Stepanova, \"Ben çocuğumla beraber geldim. Erkekleri bırakmıyorlar, herkes eşini orada bırakmak zorunda kaldı. Belki de birçok çocuk babasız kalacak. Oradaki durum çok kötü, felaket, her yerde savaş var. O yüzden kaçıp Türkiye'ye geldik. İnsanlar evsiz kalıyor. Çocukları, kadınları öldürüyorlar. Çocuklar bomba seslerinden sürekli ağlıyor, korkuyor. Durum çok kötü.\" diye konuştu.<br> \"Çocuklara kıyıyorlar, çocuklar ölüyor\"<br><br>Harkiv'den gelen Azerbaycanlı Ülker Başalıyeva ise Ukrayna'da savaşın her geçen gün şiddetini artırdığını belirtti. Bombalamanın başlamasıyla çocuklarının çok korktuğunu söyleyen Başalıyeva, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.<br> Başalıyeva, \"Çocuklarımız çok korktu, çocukların ölmesini istemiyoruz. Çocuklara kıyıyorlar, çocuklar ölüyor. Çocuklar yol boyunca çok korktu, sürekli ağladı. Her şeyimizi bırakıp geldik. Benim çocuklarım korkudan gece gündüz uyumadı. Biz sadece Ukrayna'da değil, hiçbir yerde savaş olsun, çocuklar ölsün istemiyoruz. Her şey çok kötüydü orada.\" dedi.<br> Savaşın göçe zorldığı masum yüzler Savaşın göçe zorladığı masum yüzler: Çocuklar Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da binlerce aile ülkeyi terk etmek zorunda kalırken, savaş ve çatışma ortamından en çok çocuklar etkileniyor.

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RUS KONVOY 25 KM UZAKLIKTA

Amerikalı yetkililer Rus askeri konvoyunun Kiev’e hala 25 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi. Rus ordusunun Kiev’e topyekün bir saldırı başlatması beklenirken, başkent giden yollarda ve savunma hatlarında önlemler alındığı belirtildi. Ukrayna güçleri, asıl büyük direnişin gerçekleşeceği Kiev’e giden yollarda, demir barikat, kum torbaları ve çelik dikenlerle Rus zırhlıların hızını yavaşlatmayı hedefliyor.

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Harkiv’de çatışmalar şiddetlendi

Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna’nın Harkiv kentinin Belediye Başkanı İgor Terehov, şehirdeki askerlerin Rus ordusuna karşı şiddetli bir direniş gösterdiğini, düşmanı asker ve teçhizat kaybına uğrattığını belirtti. Terehov, düşmanın saldırıları sonucunda evlerin ve şehir altyapısının yok edildiğini vurgulayarak, buna rağmen, belediye hizmetlerinin şehir halkına ısı, sıcak su, gaz ve elektrik tedarik etmek için durmadan çalıştığını vurguladı.

ABLUKA STRATEJİSİNE GEÇTİ

Öte yandan Ukrayna ordusu yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kiev’i ve doğudaki Harkiv kentini kuşatmaya çalıştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, başkent Kiev’deki savunma güçlerinin, ‘düşmanın saldırısını’ püskürtmeye ve saldıran güçleri yenilgiye uğratmaya devam ettiği ifade edildi. Başkenti ve Harkiv’i kuşatma altına alacak Rus güçlerinin, kente girecek silah, gıda ve diğer ihtiyaç maddelerinin ikmalini kesmeyi hedeflediği düşünülüyor.

Rus birlikleri Kiev merkezine yaklaşıyor. Askeri araçlar İrpin’de görüntülendi.

Sivil ölümlerde bilanço artıyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna’da Rus işgalinde şimdiye kadar 331 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. 24 Şubat-3 Mart’ta ölen ve yaralanan sivillerin sayısının 1006’ya yükseldiğini belirten Dujarric, 1,2 milyondan fazla kişinin ise ülkeden ayrıldığını ifade etti. Ancak Ukraynalı yetkililer, ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.