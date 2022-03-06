Rus ordusu Kiev’in kapısında

Ukrayna’nın işgal girişimine soyunan Rus güçleri Kiev’in kapısına dayandı. Başkent ve çevre şehirlerde gece boyu çatışmalar devam etti. Kiev çevresindeki Hostomel, Bucha, Irpin gibi kentlere yönelen Ruslar, Ukraynalıların direnişini kıramadı. Rus güçleri, hava taarruzu eşliğinde ilerlemeye çalışırken, başkenti ve doğusundaki Harkiv’i kuşatarak abluka stratejisine geçti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla başlayan Ukrayna’yı işgal girişiminde 10. gün geride kalırken, Rus birlikleri başkent Kiev’in kapısını zorluyor. Çatışmalar Kiev ve çevresinde yoğunlaşırken, Ukrayna güçlerinin direnişi sürüyor.
Rus güçleri, başkente doğru olan yolları ve o bölgedeki yerleşim yerlerini bombalayarak ilerlemeye çalışıyor. Ukrayna askerleri ise Hostomel, Bucha, Irpin ve Stoyanka gibi kentlerde, Kiev merkezde gerçekleşecek asıl büyük savaştan önce Rus güçlerini yıpratmaya çalışıyor. Öte yandan Kiev’i ve doğusundaki Harkiv’i kuşatan Rus ordusunun abluka stratejisine geçtiği ifade ediliyor.
HAVADAN VURUYOR
Başkent Kiev ve çevresinde Rusya’nın hava taarruzu gece boyunca sürdü. Şehir merkezinde yoğun füze saldırılarının neden olduğu bir dizi patlama duyuldu. Kiev çevresindeki stratejik öneme sahip bölgelerden Hostomel ve Irpin’de isabet alan binalar ağır hasar gördü. Kiev’in kuzeybatısındaki Borodyanka kasabasınaki patlamalar sonucu çok sayıda bina ve araç kullanılamaz hale geldi. Ukrayna güçleri, Rus birliklerinin geçişini engellemek için Irpin’de bulunan bir köprüyü havaya uçurdu.
Amerikalı yetkililer Rus askeri konvoyunun Kiev’e hala 25 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi. Rus ordusunun Kiev’e topyekün bir saldırı başlatması beklenirken, başkent giden yollarda ve savunma hatlarında önlemler alındığı belirtildi. Ukrayna güçleri, asıl büyük direnişin gerçekleşeceği Kiev’e giden yollarda, demir barikat, kum torbaları ve çelik dikenlerle Rus zırhlıların hızını yavaşlatmayı hedefliyor.
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Harkiv’de çatışmalar şiddetlendi
Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna’nın Harkiv kentinin Belediye Başkanı İgor Terehov, şehirdeki askerlerin Rus ordusuna karşı şiddetli bir direniş gösterdiğini, düşmanı asker ve teçhizat kaybına uğrattığını belirtti. Terehov, düşmanın saldırıları sonucunda evlerin ve şehir altyapısının yok edildiğini vurgulayarak, buna rağmen, belediye hizmetlerinin şehir halkına ısı, sıcak su, gaz ve elektrik tedarik etmek için durmadan çalıştığını vurguladı.
ABLUKA STRATEJİSİNE GEÇTİ
Öte yandan Ukrayna ordusu yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kiev’i ve doğudaki Harkiv kentini kuşatmaya çalıştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, başkent Kiev’deki savunma güçlerinin, ‘düşmanın saldırısını’ püskürtmeye ve saldıran güçleri yenilgiye uğratmaya devam ettiği ifade edildi. Başkenti ve Harkiv’i kuşatma altına alacak Rus güçlerinin, kente girecek silah, gıda ve diğer ihtiyaç maddelerinin ikmalini kesmeyi hedeflediği düşünülüyor.
Sivil ölümlerde bilanço artıyor
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna’da Rus işgalinde şimdiye kadar 331 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. 24 Şubat-3 Mart’ta ölen ve yaralanan sivillerin sayısının 1006’ya yükseldiğini belirten Dujarric, 1,2 milyondan fazla kişinin ise ülkeden ayrıldığını ifade etti. Ancak Ukraynalı yetkililer, ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.