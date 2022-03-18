Dünya Rus ordusuna ağır darbe Ukraynadaki asker gücünün 5te birini kaybetti
AVRUPA

Rus ordusuna ağır darbe: Ukrayna’daki asker gücünün 5’te birini kaybetti

Ukrayna’da savaş üçüncü haftayı geride bırakırken, Rus ordusu ağır kayıp vermeye devam ediyor. ABD kaynaklı verilere göre Rusya 3 haftada 7 bin askerini kaybederken 21 bine yakın da yaralı verdi. Ayrıca Ukrayna’da görevli Rus 20 generalinden 4’ü de öldürüldü, cephedeki ilerleyişi ise neredeyse durdu.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Rus ordusuna ağır darbe: Ukrayna’daki asker gücünün 5’te birini kaybetti
Rusya, Ukrayna’daki asker gücünün 5’te birini kaybetti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal harekatı üçüncü haftayı geride bırakırken, Rus ordusunun sahada yaşadığı ağır kaybın bilançosu her geçen gün artıyor. Amerikan New York Times gazetesi Ukrayna sınırına dayadığı 150 bin askerin tamamını işgalde kullanan Rus ordusunun bugüne kadar 7 binden fazla kayıp verdiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı’nın savaş sahasından elde ettiği verilere göre bu sayı, ABD’nin 20 yıl süren Irak ve Afganistan savaşlarında kaybettiği asker sayısının toplamından daha fazla. Ukrayna makamları ise öldürülen Rus askeri sayısını 13 binden fazla olarak değerlendiriyor. Rusya ise bugüne kadar sadece bir kez can kaybına ilişkin rakam açıklayabildi.

30 BİNE YAKLAŞTI

Pentagon’un tahminlerine göre 7 bin askerini Ukrayna’da kaybeden Rus ordusu, yine 14 bin ila 21 bin arasında yaralı verdi. Bu, 150 binlik işgal gücünden 30 bine yakın askerin sahadan çekilmesi anlamına geliyor. Askeri uzmanlar böylesi bir kaybın bir ordunun savaşma kapasitesine büyük darbe vuracağını belirtiyor.

Rusya’nın Belarus’un Ukrayna sınırına sahra hastaneleri kurduğu görüntülendi.
Rusya’nın Belarus’un Ukrayna sınırına sahra hastaneleri kurduğu görüntülendi.

GENERAL KAYIPLARI ARTTI

  • Batılı yetkililer 20 Rus generalin işgal ordusunun başında olduğunu ve birliklere moral vermek amacıyla ön saflarda yer almaya başladıklarını kaydetti. Ukrayna’da bugüne kadar 4 Rus generalin öldürülmesinin de, Rusya’nın cephede yaşadığı dağınıklığı gösterdiği belirtildi. İki ABD’li yetki Rus generallerin güvenli olmayan hatlardan görüştüklerini ve bir generalin, iletişim hattına sızılması sonucu belirlenen coğrafi mevkii sonucu vurularak öldürüldüğünü kaydetti.

İLERLEMESİ DURDU

İngiliz Savunma Bakanlığı da Rus ordusunun son birkaç günde tüm cephelerde ilerlemesinin neredeyse durduğunu ileri sürdü. Rus askeri gücünün ağır kayıplar verdiği, kara, deniz ve havada çok küçük ilerlemeler sağladığı belirtildi. İstihbarat raporunda, Ukrayna’nın direnişinin oldukça sert ve çok iyi idareye sahip olduğu da ifade edilerek, tüm büyük şehirlerin Ukrayna kontrolünde olduğu yazıldı.

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