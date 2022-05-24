Dünya Rus ordusunun ağır kaybı En yüksek rütbeli pilot Ukraynada öldürüldü
AVRUPA

Rus ordusunun ağır kaybı: En yüksek rütbeli pilot Ukrayna'da öldürüldü

İngiliz basını, Ukrayna'yı işgal saldırılarını sürdüren Rusya'nın çok önemli bir askeri kayıp daha verdiğini açıkladı. 2013 yılında ordudan emekli olan fakat savaş nedeniyle görevine dönen pilotun emekli tümgeneral Kanamat Botashev olduğu açıklandı. Söz konusu ölüm, Rusya Hava Kuvvetleri'nin en yüksek rütbeli kaybı oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Rus ordusunun ağır kaybı: En yüksek rütbeli pilot Ukraynada öldürüldü
Rus pilot Kanamat Botashev

Yaklaşık üç aydır Ukrayna'yı işgal saldırılarını sürdüren Rusya, bugüne kadarki en yüksek rütbeli pilot kaybını yaşadı.

Ukrayna ordusu tarafından Luhansk bölgesi üzerinde geride kalan pazar günü düşürülen Su-25 tipi savaş uçağının pilotunun emekli tümgeneral Kanamat Botashev olduğu açıklandı.

İngiliz BBC'de yer alan habere göre; tümgeneralin ölümü, güvenlik nedeniyle isimlerinin gizli tutulmasını isteyen üç eski meslektaşı tarafından doğrulandı.

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EN YÜKSEK RÜTBELİ PİLOT

Botashev'in eski meslektaşlarından biri BBC'ye açıklama yaparak, emekli generalin Ukrayna'da Su-25'te görev yaptığını doğruladı. Botashev'in, Rusya'da ölümü bilinen en yüksek rütbeli pilot olduğu aktarıldı.

Kanamat Botashev
Kanamat Botashev

RUSYA BÜYÜK KAYIPLAR VERİYOR

1959 doğumlu Botashev'in, 2013 yılında ordudan terhis edildiği ve geçmişte bir ceza davasında sanık sandalyesine oturduğu aktarılıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, Botashev gibi üst düzey bir pilotun eğitimi 10-12 yıl sürüyor ve yaklaşık 8 milyon dolara mal oluyor.

UKRAYNA: "204 RUS ASKERİ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'na göre, işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana 204 Rus askeri uçağı düşürüldü.

Rus tarafı ise Ukrayna'nın basına yansıttığı rakamlar hakkında mart ayından bu yana herhangi bir yalanlama veya kayıplar için bilgi güncellemesi yapmıyor.

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