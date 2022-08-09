Rus petrol hattı işletmecisi Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu

Dünya

Prens Selman'ın bilim kurgu filmlerine ilham olacak projesi: Robotlar Şehri Neom

Neom şehri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhamed bin Selman tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan, "insanların dünyanın sağlığından ödün vermeden ilerlediği geleceğin planı" mottosuna sahip bir robotlar şehri. Dünyayı farkı bir seviyeye taşımayı planlayan bu proje, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında, Ürdün ve Mısır'a komşu bir konumda. İçerisinde son teknoloji sistemleri bulunduran, otomasyonla yönetilen ve insanlığın doğaya verdiği zararı minimuma indirmek amacıyla tasarlanmış 500 milyar dolar değerindeki gelecekten esinlenmiş bir yerleşim projesi.