Dünya Rus petrol hattı işletmecisi Avrupaya petrol sevkiyatını durdurdu
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Rus petrol hattı işletmecisi Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya petrol sevkiyatının durdurulduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Rus petrol hattı işletmecisi Avrupaya petrol sevkiyatını durdurdu
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Rusya, Ukrayna petrol boru hattı operatörü Ukrtrasnafta ile yaşanan ödeme sorunu nedeniyle Druzhba boru hattının güney ayağı üzerinden Macaristan, Çekya ve Slovakya'ya petrol sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.

Konuya yakın kaynaklara göre Rus petrol şirketi Transneft, transit geçiş ödemeleri konusunda yaşanan sorun nedeniyle Druzhba boru hattının güney ayağından petrol ihracatını askıya aldı.

Kaynaklar, Transneft'in Ukraynalı operatör Uktransnafta'ya ödeme gönderemediğini ifade ediyorlar.

BRENT PETROL YÜKSELİŞTE

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı Druzhba'dan Rus petrolü akışının durduğu haberleri ile düne göre 1,05 dolar arttı ve 98 doların üzerine çıktı.

İran petrolünün yakın zamanda uluslararası pazarlara dönebileceği beklentisi ICE'de Brent petrolünün varil fiyatını bu sabah 94 dolara tadar gerilemesine yol açmıştı.

DOĞALGAZDA DA BİR BENZERİ YAŞANMIŞTI

Rusya daha önce de doğalgaz konusunda bazı ülkelere ambargo uygulamıştı.

  • Rusya ve Ukrayna savaşından sonra Avrupa, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamıştı.
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