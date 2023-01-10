Rus savaş gemisinden Norveç Denizi'nde tatbikat

Bakanlık, "'Sovyetler Birliği Filosunun Amirali Gorshkov' fırkateyninin mürettebatı, Norveç Denizi'nde hava savunma tatbikatı yaptı" ifadelerini kullandı.
Yapılan açıklamada, "Norveç Denizi'nde simüle edilmiş düşmanın hava saldırısı araçlarını püskürtmek için bir tatbikat yapıldı" denildi.
Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni nesil hipersonik seyir füzeleriyle donanmış firkateyni Atlantik Okyanusu'na göndererek, Rusya'nın Ukrayna'daki savaştan geri adım atmayacağına dair Batı'ya bir işaret verdi.