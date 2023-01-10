Dünya Rus savaş gemisinden Norveç Denizinde tatbikat
AVRUPA

Rus savaş gemisinden Norveç Denizi'nde tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hipersonik seyir silahlarıyla donanmış bir Rus savaş gemisinin Norveç Denizi'nde tatbikat yaptığı bildirildi. Tatbikatın 'simüle edilmiş bir düşman hava saldırısına' karşı gerçekleştirildiği açıklandı.

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Haber Merkezi Reuters
​Rus savaş gemisinden Norveç Denizinde tatbikat
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Bakanlık, "'Sovyetler Birliği Filosunun Amirali Gorshkov' fırkateyninin mürettebatı, Norveç Denizi'nde hava savunma tatbikatı yaptı" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada, "Norveç Denizi'nde simüle edilmiş düşmanın hava saldırısı araçlarını püskürtmek için bir tatbikat yapıldı" denildi.

Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni nesil hipersonik seyir füzeleriyle donanmış firkateyni Atlantik Okyanusu'na göndererek, Rusya'nın Ukrayna'daki savaştan geri adım atmayacağına dair Batı'ya bir işaret verdi.

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