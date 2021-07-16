Dünya Ruslardan analiz Güç dengesi Türkiyenin lehine değişiyor
AVRUPA

Ruslardan analiz: Güç dengesi Türkiye’nin lehine değişiyor

Türkiye'nin Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirdiği görüşmeler Rus medyasının gündeminde. Ülke medyasında yer alan haberde, Türkiye'nin hem tarihi hem de dini ortak bağları nedeniyle diğer güçlere göre büyük bir avantaja sahip sahip olduğu belirtilerek, bölgede güç dengesinin Türkiye lehine değiştiğine dikkat çekildi.

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Ruslardan analiz: Güç dengesi Türkiye’nin lehine değişiyor
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi ailelere muhtelif yardım malzemesi dağıtımından bir kare. (2020)

Afganistan’ın başkenti Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik Türkiye ile ABD arasındaki görüşmeler devam ediyor.

"DENGELER TÜRKİYE LEHİNE DEĞİŞİYOR"

Bu girişim dış basında da yankı uyandırmış durumda. Askeri konularda yayım yapan Rus Warfiles sitesi, bölgede güç dengesinin Türkiye'nin lehine değiştiğini vurgulayan bir yazı yayınladı.

M5 Dergi'nin çeviri haberine göre, Türkiye'nin ortak bağları nedeniyle avantajlı bir konuma sahip olduğu belirtilerek yazıda şu ifadelere yer verildi:

"BATI ERDOĞAN'IN BAŞARISINI KABUL EDİYOR"

Ankara hem tarihi hem de Türk ve İslam ortak bağları nedeni ile bölgede ABD, Rusya ve diğer Batılı güçlere nazaran çok daha büyük bir avantaja sahip. Adil olmak gerekirse, Batı’da bile Erdoğan’ın buradaki başarısına inanan hatırı sayılı miktarda uzman var.

"TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMİNİ BİRÇOK ÜLKE DESTEKLİYOR"

Türkiye’nin yeni hedefi Afganistan olarak görünüyor. Bu defa farklı olan nokta ise Türkiye’nin bu girişiminin batılı güçler tarafından da destekleniyor olması. Hatta sadece Batı güçleri değil, coğrafyadaki Pakistan, Katar ve SSBC sonrası ortaya çıkan bir çok bölge ülkesinin de Türkiye’ye bu konuda destek olacak olması görünen bir gerçek.

"AFGANİSTAN'DAKİ BOŞLUK DOLDURULMAK İSTENİYOR"

Erdoğan’ın kendisini 'Büyük Turan' projesinin başlatıcısı olarak konumlandırdığı göz önüne alındığında, Türkiye, NATO’nun çıkışından sonra Afganistan’daki boşluğu güvenlikle doldurmak istiyor ve kendisini bu ülkenin yeni bir savunucusu olarak lanse ediyor.

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