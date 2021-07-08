İngiliz basınından Türkiye analizi: Hedef Afganistan'da güçlenmek

Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik Türkiye ile ABD arasındaki görüşmeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Temaslar sürecek. Görüşmelerden çıkacak sonucu Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alacağız, onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullanmıştı.

"Türkiye havalimanında güvenliği sağlayabilir"

Financial Times, söz konusu havalimanını işletme girişiminin Türkiye-ABD ilişkilerini geliştirme fırsatı sunduğunu yazdı. ABD'nin bu hafta başkent Kabil'in Bagram ilçesindeki ana askeri üssünden ayrıldığı anımsatılarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ayki NATO Zirvesi'nde Joe Biden'a, ABD başkanının misyon için gereken 'diplomatik, lojistik ve mali desteği' sağlaması halinde Türkiye'nin havalimanında güvenliği sağlayabileceğini söyledi." denildi.

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GÜNDEM Bakan Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Yarın görüşeceğiz

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'in çarşamba günü Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenli işletilmesi hakkında yapıcı ve olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

GÜNDEM ABD'li heyet Kabil Havalimanı'nın güvenliği görüşmesi için Türkiye'de

"Havalimanını güvenli geçit olarak açık tutmak önemli

NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türkiye'nin, halihazırda havalimanında askeri operasyonlar yürüttüğü, büyükelçilikler ve insani yardım kuruluşları Afganistan'da kalacaksa, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı güvenli bir geçit olarak açık tutmanın önemli olduğu vurgulandı.