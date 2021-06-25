MSB'den 'Kabil Havaalanı' açıklaması: ABD ile görüşmelerin devamı konusunda uzlaşıldı

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Eline ne geçtiyse balkondan aşağı attı: Ekipler biber gazıyla etkisiz hale getirdi

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ünal O. (61), altıncı kattaki dairesinin penceresi ve balkonundan eline geçen eşyaları aşağı fırlattı. Tüm çabalara karşın eylemine son vermeyen Ünal O., itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla polisler tarafından biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.