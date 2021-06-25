MSB'den 'Kabil Havaalanı' açıklaması: ABD ile görüşmelerin devamı konusunda uzlaşıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türk ve ABD heyetleri Millî Savunma Bakanlığında bir araya gelmiştir.
Görüşmelerde, NATO Kararlı Destek Misyonu’nun bitmesinden sonra Hamid Karzai U/A Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanları görüşülmüştür.
Görüşmelere devam edilmesi konusunda taraflar uzlaşmıştır."
Ne olmuştu?
Türkiye, NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi görevini 6 senedir sürdürüyor.
ABD Afganistan'dan çekilirken, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede Kabil havaalanının güvenliği konusu da gündeme gelmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin orada kalabileceğine dair niyetini mevkidaşlarına aktardığını ifade etmişti.