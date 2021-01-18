Rusların yeni uçağı pistten çıktı

Bir ülkenin kendi uçağını yapmasının o ülkeye büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Mutovin, Bir ülke için kendi uçağını üretmek çok önemli. Çünkü kendiniz üretiyoruzsunuz kendi uçağınızı ve tüm teknik gelişmelerini kendiniz yapıyorsunuz. Bu durum ulusal seviyeyi de yükseltiyor. diye konuştu.