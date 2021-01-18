Dünya Rusların yeni uçağı pistten çıktı
ASYA

Rusların yeni uçağı pistten çıktı

Rusların yerli uçağı ilk kazasını yaptı. Rus yolcu uçağı MS- Zhukovsky havaalanında pistten çıktı. Rus Ren-Tv fren sistemindeki arızalanmanın uçağın kontrolsüz şekilde kaymasına neden olmuş olabileceğini belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Rus uçağı pistten çıktı.
Rus uçağı pistten çıktı.

Rusların yerli uçağı ilk kazasını yaptı. Rus yolcu uçağı MS-21 Zhukovsky havaalanında pistten çıktı. Rus Ren-Tv fren sistemindeki arızalanmanın uçağın kontrolsüz şekilde kaymasına neden olmuş olabileceğini belirtti.

KARDA SIKIŞTI

Yayınlanan görüntülerde MS-21'in karda sıkıştığı görülüyor. MS-21 daha önce de deneysel uçuşlar yapmıştı.

'YENİ NESİL UÇAK'

MS-21 devlet şirketi Rostec tarafından "dünya havacılık standartlarını aşan yeni nesil uçak" olarak nitelendiriliyor.

Rostec, 15 Aralık'ta Rus motorları PD-14'lerle donatılan MS-21-310 uçağının ilk uçuşunun gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

MC-21'in Rusya dışında uçtuğu ilk ülke Türkiye oldu
FOTOĞRAF 8
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Uluslararası ilk uçuşunu dün Rusya Jukovski Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na gerçekleştiren Rus yolcu uçağı MC-21, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te sergileniyor.
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Tam uzunluğu 42,20 metre olan uçağın kanat açıklığı 35,90 metre. Rusların test çalışmalarını sürdürmeye devam ettiği uçağın ilk uluslararası uçuşunu gerçekleştiren Rus Pilot Oleg Mutovin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
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Konuşmasına Türkçe selamla başlayan Mutovin, İstanbul'a ilk defa uçtuğunu söyledi. Mutovin, Dün uçağın ilk uluslararası uçuşunu gerçekleştirdik. Rusya'dan İstanbul'a uçtuk. Bu uçağın ve Rusya Federasyonu'ndaki dizayn bürosundaki diğer uçakların da test pilotuyum. Jet eğitim uçakları, yolcu uçakları gibi farklı uçaklar da üretiyoruz. ifadelerini kullandı.
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Bir ülkenin kendi uçağını yapmasının o ülkeye büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Mutovin, Bir ülke için kendi uçağını üretmek çok önemli. Çünkü kendiniz üretiyoruzsunuz kendi uçağınızı ve tüm teknik gelişmelerini kendiniz yapıyorsunuz. Bu durum ulusal seviyeyi de yükseltiyor. diye konuştu.
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Festivalde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Mutovin, şöyle konuştu: Çocuklar var bu festivalde ve bilimsel olarak bilgileniyorlar. Çok gurur duyuyorum bu festivalde olmaktan. İnsanlar çok iyi, birçok insan ve çocuk burada ziyarete geldi.
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Uçağın özelliklerinden bahseden Mutovin, Bu uçak, orta mesafeli bir yolcu uçağı. Yolcu kapasitesi maksimum 211. 6 bin kilometre menzilli. Uçak, kendi sınıfında en geniş uçak gövdesi olma özelliğine sahip.
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Ayrıca yolcular için çok konforlu. Geniş bir salonu var. Modern aktif kontrol sistemi bulunuyor.
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Testleri ise devam ediyor. Bunun üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.
MC-21'in Rusya dışında uçtuğu ilk ülke Türkiye oldu
Uluslararası ilk uçuşunu Rusya'dan İstanbul'a yapan Rus yapımı MC-21 yolcu uçağının test pilotu Oleg Mutovin, "Bir ülke için kendi uçağını üretmek çok önemli. Çünkü kendiniz üretiyorusunuz kendi uçağınızı ve tüm teknik gelişmelerini kendiniz yapıyorsunuz. Bu durum ulusal seviyeyi de yükseltiyor." dedi.


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