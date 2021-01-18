Rusların yeni uçağı pistten çıktı

Rusların yerli uçağı ilk kazasını yaptı. Rus yolcu uçağı MS- Zhukovsky havaalanında pistten çıktı. Rus Ren-Tv fren sistemindeki arızalanmanın uçağın kontrolsüz şekilde kaymasına neden olmuş olabileceğini belirtti.
Rusların yerli uçağı ilk kazasını yaptı. Rus yolcu uçağı MS-21 Zhukovsky havaalanında pistten çıktı. Rus Ren-Tv fren sistemindeki arızalanmanın uçağın kontrolsüz şekilde kaymasına neden olmuş olabileceğini belirtti.
KARDA SIKIŞTI
Yayınlanan görüntülerde MS-21'in karda sıkıştığı görülüyor. MS-21 daha önce de deneysel uçuşlar yapmıştı.
'YENİ NESİL UÇAK'
MS-21 devlet şirketi Rostec tarafından "dünya havacılık standartlarını aşan yeni nesil uçak" olarak nitelendiriliyor.
Rostec, 15 Aralık'ta Rus motorları PD-14'lerle donatılan MS-21-310 uçağının ilk uçuşunun gerçekleştirdiğini açıklamıştı.