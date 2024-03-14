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Dünya

Rusya 227 ABD'linin ülkeye girişini yasakladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'li 227 yetkiliye Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

14:42 - 14/03/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını devamlı genişlettiği ifade edildi.


ABD'li 227 yetkiliye mütekabiliyet gereği Rusya'ya giriş yasağı getirildiği kaydedilen açıklamada, bu kişiler arasında Rusya düşmanlığına yönelik faaliyetler yürüten diplomatlar, iş insanları, gazeteciler ve akademisyenlerin bulunduğu belirtildi.


Rusya'nın giriş yasağı uyguladığı kişilerin yer aldığı listede, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, eski ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan gibi isimler de bulunuyor.




#ABD
#Rusya
#yaptırım
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