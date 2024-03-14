Rusya 227 ABD'linin ülkeye girişini yasakladı

Avusturya, iki Rus diplomatı sınır dışı etti. Avusturya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu diplomatların "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan" eylemleri nedeniyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirildi. Diplomatlardan 19 Mart'a kadar ülkeyi terk etmelerinin istendiği aktarıldı.