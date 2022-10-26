Dünya Rusya 45 bankanın sermaye işlemlerini yasakladı
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Rusya 45 bankanın sermaye işlemlerini yasakladı

Rusya’da "dost olmayan ülkelere" yönelik yeni bir işlem yasağı devreye girdi. Kısıtlamaların uygulanacağı bankalar arasında ise Deutsche Bank, Intesa, HSBC ve Unicredit Bank da bulunuyor.

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Haber Merkezi AA
Rusya 45 bankanın sermaye işlemlerini yasakladı
Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle, ülkede faaliyet gösteren ve "dost olmayan ülkelere" ait banka ve bankacılık kurumlarına yönelik kısıtlamalar getirildi.

Kararnameye göre, Rusya’daki 45 banka ve bankacılık kurumunun hisselerine veya hisse sermayelerine yönelik işlemler yasaklanırken, söz konusu işlemler yalnızca özel izin alınması halinde gerçekleştirilebilecek.

Kısıtlamaların uygulanacağı bankalar arasında Deutsche Bank, Intesa, HSBC ve Unicredit Bank da yer alıyor.

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