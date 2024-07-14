Rusya: ABD'de başkan ve başkan adaylarına suikast girişimi 'gelenek' oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkede başkan, başkan adaylarına, tanınmış kişilere ve siyasi şahsiyetlere yönelik suikast girişimlerinin ABD'nin iç siyasi yaşamının acı verici tezahürleri olduğunu belirttiğini kaydeden Zaharova, "Ama onun tam söylemediklerini söylemek isterim. Biden bunun yalnızca ABD iç siyasi yaşamının acı verici bir tezahürü olmadığını, aynı zamanda bir 'gelenek' olduğunu da söylemeliydi" ifadelerini kullandı.