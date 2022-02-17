Dünya Rusya ABDnin Moskova Büyükelçi Yardımcısını ülkeden kovdu
ASYA

Rusya ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısını ülkeden kovdu

Rusya ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bartla Gorman’ı ülkeden sınır dışı etti.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısını ülkeden kovdu
Rusya ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısını ülkeden kovdu

Rusya ABD'nin Büyükelçi Yardımcısı Bartla Gorman'ı sınır dışı edeceğini açıkladı.
Ukrayna krizi nedeniyle gerilen ABD-Rusya ilişkileri geri dönülmez bir yola giriyor.
Rus basınında yer alan habere göre; Rusya, ABD Büyükelçi Yardımcısı Bartle Gorman'ı ülkeden kovdu.
Washington'ın da Rusya Büyükelçi yardımcısını ABD'den kovması bekleniyor.
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