Rusya ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısını ülkeden kovdu

Rusya ABD'nin Büyükelçi Yardımcısı Bartla Gorman'ı sınır dışı edeceğini açıkladı.
Ukrayna krizi nedeniyle gerilen ABD-Rusya ilişkileri geri dönülmez bir yola giriyor.
Rus basınında yer alan habere göre; Rusya, ABD Büyükelçi Yardımcısı Bartle Gorman'ı ülkeden kovdu.
Washington'ın da Rusya Büyükelçi yardımcısını ABD'den kovması bekleniyor.
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