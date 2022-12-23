Dünya Rusya ABDnin patriot füzeleri karşımızda duramaz
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Rusya: ABD'nin patriot füzeleri karşımızda duramaz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Washington'daki ziyareti sırasında ABD'nin patriot füzeleri konusunda Ukrayna'ya destek olacağı açıklanmıştı. Rusya tarafında yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin ABD ziyaretinde duyurulan 'patriot' adımının Rusya'nın karşısında durmak için yeterli olmadığı belirtildi.

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Haber Merkezi Reuters
​Rusya: ABDnin patriot füzeleri karşımızda duramaz
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Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Washington ziyareti sırasında açıklanan, Ukrayna'nın ABD'den Patriot füzeleri satın almasının, çatışmanın çözümünü sağlayamayacağını veya Moskova'nın hedeflerine ulaşmasını engellemeyeceğini söyledi.

Patriot hava savunma sistemi geniş çapta gelişmiş kabul edilse de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bunu "oldukça eski" olarak nitelendirerek gazetecilere Moskova'nın buna karşı koymanın bir yolunu bulacağını söyledi. Aynı zamanda, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın sona ermesini istediğini ve bunun kaçınılmaz olarak diplomatik bir çözümü içereceğini söyledi.

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