Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Washington ziyareti sırasında açıklanan, Ukrayna'nın ABD'den Patriot füzeleri satın almasının, çatışmanın çözümünü sağlayamayacağını veya Moskova'nın hedeflerine ulaşmasını engellemeyeceğini söyledi.

Patriot hava savunma sistemi geniş çapta gelişmiş kabul edilse de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bunu "oldukça eski" olarak nitelendirerek gazetecilere Moskova'nın buna karşı koymanın bir yolunu bulacağını söyledi. Aynı zamanda, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın sona ermesini istediğini ve bunun kaçınılmaz olarak diplomatik bir çözümü içereceğini söyledi.

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