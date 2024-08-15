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Dünya

Rusya Belgorod bölgesinde federal acil durum ilan etti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Belgorod bölgesinde sivillerin korunması amacıyla ilan edilen acil durumun “federal” düzeye yükseltildiğini açıkladı. Acil Durumlar Bakanı Alexander Kurenkov açıklamasında, “Bölgedeki durum karışık ve hassas. Ukrayna silahlı grupları tarafından Belgorod bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırılarının bir sonucu olarak yerleşim yerleri ve altyapı tesisleri zarar gördü. Ölü ve yaralılar var” dedi.

12:24 - 15/08/2024 Perşembe
IHA
Belgorod bölgesinde federal acil durum ilan etti
Belgorod bölgesinde federal acil durum ilan etti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Belgorod bölgesinde sivillerin korunması amacıyla ilan edilen acil durumun “federal” düzeye yükseltildiğini açıkladı.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine girmesinden bu yana sınır bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanırken sınır bölgesi Belgorod'da Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle acil durum ilan edilmişti. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, sivillerin korunması amacıyla ilan edilen acil durumun “federal” düzeye yükseltilmesi için hükümet komisyonuna talepte bulunduklarını açıklamıştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ise, Belgorod bölgesinde federal düzeyde acil durum ilan edildiğini açıkladı. Acil Durumlar Bakanı Alexander Kurenkov açıklamasında, “Bölgedeki durum karışık ve hassas. Ukrayna silahlı grupları tarafından Belgorod bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırılarının bir sonucu olarak yerleşim yerleri ve altyapı tesisleri zarar gördü. Ölü ve yaralılar var” dedi.



#Rusya
#Belgorod
#acil durum
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