Dünya Rusya Dışişleri Bakanı İdlib konusunda Rusya ve Türkiye yeni, istişarelere hazırlanıyor
ASYA

Rusya Dışişleri Bakanı: İdlib konusunda Rusya ve Türkiye yeni, istişarelere hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı: İdlib konusunda Rusya ve Türkiye yeni, istişarelere hazırlanıyor

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye’nin İdlib konusunda yeni görüşmelere hazırlandığını söyledi.

  • Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib konusunun Türkiye ile ele alındığını ifade ederek Türkiye ve Rusya’nın İdlib’teki tansiyonun nasıl düşürüleceği konusunu görüşmeye hazırlandıklarını söyledi.

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Lavrov, “Bizi, çatışmasızlık bölgesi ve teröristlerin burada saldırı gerçekleştirmeyeceğini nasıl sağlayacağımız konusunda bir anlaşmaya götüreceğini umduğumuz bir başka istişare görüşmeleri hazırlanıyor” dedi

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