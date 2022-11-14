Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Balide hastaneye kaldırıldı iddiası
AVRUPA

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Bali'de hastaneye kaldırıldı iddiası

Associated Press'in Endonezyalı yetkililere dayandırdığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 zirvesi için Endonezya'nın Bali Adası'na geldikten sonra hastaneye kaldırıldı. Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i temsil eden Lavrov, pazar günü Bali'ye geldi.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Balide hastaneye kaldırıldı iddiası
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov

Associated Press'in Endonezyalı yetkililere dayandırdığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 zirvesi için Endonezya'nın Bali Adası'na geldikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i temsil eden Lavrov, pazar günü Bali'ye geldi.

Endonezyalı yetkililer yorum yapmazken, Lavrov'un kalbindeki bir rahatsızlıktan dolayı hastaye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

BAKANLIK YALANLADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Lavrov'un hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı.

LAVROV'DAN BATI MEDYASINA TEPKİ

Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Sergey Lavrov'dan Batı medyasına mesaj "Sağlığım yerinde, oteldeyim. Doğruları yazmayı öğrenin. Yalan haberi bırakın" açıklamasında bulundu.

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