Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Bali'de hastaneye kaldırıldı iddiası

Associated Press'in Endonezyalı yetkililere dayandırdığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 zirvesi için Endonezya'nın Bali Adası'na geldikten sonra hastaneye kaldırıldı.
Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i temsil eden Lavrov, pazar günü Bali'ye geldi.
Endonezyalı yetkililer yorum yapmazken, Lavrov'un kalbindeki bir rahatsızlıktan dolayı hastaye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
BAKANLIK YALANLADI
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Lavrov'un hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı.
LAVROV'DAN BATI MEDYASINA TEPKİ
Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Sergey Lavrov'dan Batı medyasına mesaj "Sağlığım yerinde, oteldeyim. Doğruları yazmayı öğrenin. Yalan haberi bırakın" açıklamasında bulundu.