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ASYA

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar, Ukrayna'yı yok edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yeni bir savaşı başlatma yönündeki girişimlerin ülkeyi yok edeceğini söyledi. AB'yi bölme niyetinde olmadıklarını belirten Lavrov, "AB’nin güçlü ve bağımsız olmasından yanayız." ifadelerini kullandı. Lavrov, AB'nin "kötü niyetli" eylemlerine de cevap vereceklerini vurguladı.

Haber Merkezi AA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Donbasta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar, Ukraynayı yok edecek
Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pervıy Kanal'a verdiği röportajda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki Donbas krizine değinen Lavrov, "Askerlerin birçoğu, sıcak bir çatışmanın başlatılması yönünde yapılan herhangi bir eylemin ne kadar zararlı olduğunun farkındadır. ABD başta olmak üzere Batı'nın kışkırtacağı siyasetçilerin, askerleri kışkırtmayacağını umuyorum." dedi.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söz konusu krizle ilgili açıklamalarından örnek vererek "Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar, Ukrayna'yı yok edecek. Bunu Putin kısa süre önce söyledi ve bu hala geçerlidir." ifadesini kullandı.

"Biden'dan Putin'in teklifine yanıt gelmedi"

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin'i "katil" olarak nitelendirdiğini ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyecek" şeklinde daha önce açıklama yaptığını anımsatan Lavrov, "Biden'ın ABC televizyon kanalına konuştukları, çirkin ve benzeri görülmemiş bir söylemdir." diye konuştu.

Lavrov, "Biden iktidara geldi ve Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamaya, sert söylem kullanmaya, her alanda baskı kurmaya başladı. Bu yıllardır devam ediyor." dedi.

Putin'in Biden'a "diplomatik" ve "nazik" şekilde tepki verdiğini ve canlı yayında görüşme teklif ettiğini anımsatan Lavrov, "Maalesef, canlı yayında konuşma teklifine cevap gelmedi." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Washington Büyükelçisinin Moskova'ya istişareler için çağrıldığına da dikkati çeken Lavrov, Büyükelçinin ABD'ye ne zaman döneceğine dair Putin'in karar vereceğini vurguladı.

"AB'nin kötü niyetli eylemlerine cevap vereceğiz"

Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, AB ile ilişkileri canlandırmaya hazır olduklarını ve AB'ye tedarik ettikleri enerji kaynaklarını siyasi baskı aracı olarak kullanmayacaklarını söyledi.

AB'yi bölme niyetinde olmadıklarını belirten Lavrov, "AB’nin güçlü ve bağımsız olmasından yanayız." ifadelerini kullandı.

Lavrov, AB'nin "kötü niyetli" eylemlerine de cevap vereceklerini vurguladı.

"AB, ABD'ye bağlılık konusunda yemin etti"

AB Liderler Zirvesi'nin geçen hafta düzenlendiğini anımsatan Lavrov, AB'nin ABD'ye bağlılık konusunda "yemin" ettiğini dile getirdi.

Lavrov, "Biden'ın katıldığı zirvede yapılan açıklamaların benzeri görülmemiştir. Böyle bir bağlılık yemini hatırlamıyorum." dedi.

"Batı'nın hedefi, ortaklarımızla olan bağları zayıflatmak"

ABD ve AB'nin Orta Asya'daki siyasetini değerlendiren Lavrov, şunları kaydetti:

"ABD ve AB'nin Orta Asya ile ekonomik bağlarının hacmi, bizim kurduğumuz ilişkilerle kıyaslanamaz. Ancak Batı'nın hedefi, müttefiklerimiz ve stratejik ortaklarımızla olan bağları mümkün mertebe zayıflatmaktır. Bu çok net bir hedeftir."

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