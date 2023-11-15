Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Tarih bağlamında Filistin devletinin kurulması kaçınılmaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Lavrov, "Russia Today" (RT) televizyon kanalına verdiği röportajda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Eski Sovyetler Birliği'nin İsrail'in kurulması sürecinde önemli rol oynadığını belirten Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İsrail’in güvenliğine önem verdiğini dile getirdi.
"ABD, Filistin-İsrail krizinin bölge dışına sıçramasını istiyor"
ABD'nin söz konusu meseledeki yaklaşımını değerlendiren Lavrov, İsrail-Filistin meselesine dair Rus tekliflerinin ABD tarafından reddedildiğini söyleyerek "Washington, pratikte İsrail'in kollarını bağlamak istemiyor. Anlaşılan, ABD, çatışmalara insani ara verilmesinden başka herhangi bir adıma hazır değil" dedi.
Lavrov, ABD'nin, Filistin ile İsrail arasındaki krizin bölge dışına sıçramasını istediğini kaydetti.
İran ile Lübnan'ın oluşan krize dahil olmak istemediğini söyleyen Lavrov, "Bölgede geniş çaplı bir savaşı ne İran ne de başka bir ülkenin istediğini görüyorum. Eğer itidal zayıflık, Gazze'de istediğini yapmak için yanan yeşil ışık gibi algılanırsa, bu büyük bir hata olur" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın "ABD'nin yeni bir dünya düzeni inşa etmeyi hedeflediği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Lavrov, bunun "üstünlük kompleksi" ve "durumun yeterince analiz edilmemesinden" kaynaklandığını belirtti.