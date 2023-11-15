Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Tarih bağlamında Filistin devletinin kurulması kaçınılmaz

İran ile Lübnan'ın oluşan krize dahil olmak istemediğini söyleyen Lavrov, "Bölgede geniş çaplı bir savaşı ne İran ne de başka bir ülkenin istediğini görüyorum. Eğer itidal zayıflık, Gazze'de istediğini yapmak için yanan yeşil ışık gibi algılanırsa, bu büyük bir hata olur" şeklinde konuştu.