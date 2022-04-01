Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Donbas açıklaması.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları şöyle:
Görüşmelerde ilerleme var. Ukrayna'nın tekliflerine yanıt hazırlıyoruz. Kırım ve Donbas konusunda daha iyi anlayış gördük.
Ayrıntılar geliyor..
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları şöyle:
Görüşmelerde ilerleme var. Ukrayna'nın tekliflerine yanıt hazırlıyoruz. Kırım ve Donbas konusunda daha iyi anlayış gördük.
Ayrıntılar geliyor..
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