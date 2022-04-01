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Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovdan Donbas açıklaması
AVRUPA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Donbas açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov; Görüşmelerde ilerleme olduğunu belirterek, 'Ukrayna'nın tekliflerine yanıt hazırlıyoruz. Kırım ve Donbas konusunda daha iyi anlayış gördük" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovdan Donbas açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları şöyle:

Görüşmelerde ilerleme var. Ukrayna'nın tekliflerine yanıt hazırlıyoruz. Kırım ve Donbas konusunda daha iyi anlayış gördük.

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