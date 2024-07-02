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Dünya

Rusya Dnipro kentini vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Dnipro kentine düzenlendiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk olmak üzere 12 kişi de yaralandı.

12:23 - 2/07/2024 Salı
DHA
Rusya Dnipro kentini vurdu: 2 ölü 12 yaralı var
Rusya Dnipro kentini vurdu: 2 ölü 12 yaralı var

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Dnipro kentine saldırı düzenledi.


Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada,
“Dnipro'daki arama çalışmaları sırasında bir insan cesedi bulundu. Kurtarma ekipleri gece saatlerinde 7. katta enkaz altında bir kadın cesedi buldu. Ölü sayısı 2'ye yükseldi. 1'i çocuk olmak üzere 12 kişi yaralandı ve 2 kişi kurtarıldı. Arama çalışmaları ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor”
ifadeleri kullanıldı.


#Rusya
#Ukrayna
#Dnipro
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