Rusya Dnipro kentini vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya Dnipro kentini vurdu: 2 ölü 12 yaralı var
Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Dnipro kentine saldırı düzenledi.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada,
“Dnipro'daki arama çalışmaları sırasında bir insan cesedi bulundu. Kurtarma ekipleri gece saatlerinde 7. katta enkaz altında bir kadın cesedi buldu. Ölü sayısı 2'ye yükseldi. 1'i çocuk olmak üzere 12 kişi yaralandı ve 2 kişi kurtarıldı. Arama çalışmaları ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor”
ifadeleri kullanıldı.
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41 dakika önce