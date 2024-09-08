Rusya Donetsk'te bir yerleşim yerini kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi verildi.
Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novogrodovka kentini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Son 24 saatte 127 bölgede insansız hava araçları (İHA) üretim ve montaj atölyeleri, Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktaların bombalandığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 23 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarıldı.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde 11 bin 220 askerini, 87 tankını, 42 piyade savaş aracını, 74 zırhlı personel taşıyıcısını ve 624 zırhlı aracını kaybettiği bildirildi.