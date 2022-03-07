Dünya Rusya dost olmayan ülkeler listesi yayınladı Listede hangi ülkeler var?
ASYA

Rusya dost olmayan ülkeler listesi yayınladı: Listede hangi ülkeler var?

Rusya, dost olmayan ülkeler listesi yayınladı. Listede ABD ve AB ülkeleri dışında birçok ülke yer aldı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya dost olmayan ülkeler listesi yayınladı: Listede hangi ülkeler var?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Ukrayna işgali yüzünden tepkilerin odağındaki Rusya'ya bütün dünyadan yaptırım ve tepkiler artarken, Moskova ilginç bir liste yayınladı.

  • Rusya'nın "dost olmayan ülkeler" adı altında yayınladığı listede ABD ve AB ülkeleri dışında birçok ülke yer aldı.

Listede ABD ve Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerle birlikte Anguilla, Britanya Virjin Adaları, Cebelitarık, İzlanda, Kanada, Lihtenştayn, Mikronezya, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore Avustralya, Arnavutluk, Andorra, Birleşik Krallık (İngiltere), San Marino , Kuzey Makedonya, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre ve Japonya yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumartesi günü, hükümeti Rusya'ya karşı "dostça olmayan adımlar atan" ülkelerin bir listesini hazırlamaya yönlendiren bir kararname yayınlamıştı.

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