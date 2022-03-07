Rusya dost olmayan ülkeler listesi yayınladı: Listede hangi ülkeler var?

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Çaykur’dan yeşil çaylı tahin helvası atağı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü gün geçtikçe ürün çeşitliliğini arttırmak adına yaptığı ARGE çalışmalarıyla yeşil çay pudrasından yapılan yeni ürünü Yeşil Çay Pudralı Tahin Helvası’nı piyasaya sürdü. Küçük yaştakilerin ÇAYKUR mağazalarına dikkatini çekebilmesi için küçük çocuklara yönelik yeşil çay ve siyah çaydan gofret üretimine de yakın zamanda başlayacaklarını dile getiren ÇAYKUR Genel Müdürü Ziya Alim, çayla ilgili akla ne geliyorsa yapacaklarının da altını çizdi.