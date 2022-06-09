Dünya Rusya döviz satma zorunluluğunu revize etti
AVRUPA

Rusya döviz satma zorunluluğunu revize etti

Rus ihracatçıların döviz kazançlarının yarısını hükümete satmaya yönelik mecburiyet kaldırıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi yüzde 50 satış oranı iptal edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya döviz satma zorunluluğunu revize etti
Arşiv.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, ihracatçıların döviz satma zorunluluğuna ilişkin oranları artık Rus hükümeti nezdinde kurulacak komisyon kararlaştıracak.

Batılı ülkelerin Rusya Merkez Bankası’nın rezervlerinin yarısını dondurması sebebiyle, Rusya Maliye Bakanlığı 28 Şubat'ta, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirmişti.

Söz konusu oran, rublenin istikrara kavuşması ve döviz piyasasında yeterli likiditenin tekrar sağlanmasıyla 23 Mayıs’ta yüzde 50’ye düşürülmüştü.

Rus milyardere yeni şok: İzinsiz uçtuğu için iki uçağına el konuluyor
FOTOĞRAF 23
Title
ABD'de bir mahkeme, Rusya'ya uygulanan yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçtukları gerekçesiyle Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konulmasına izin verdi.
Title
New York Güney Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak ABD Ticaret Bakanlığının Rusya'ya ihracat kontrolleri ile lisans gereklilikleri getiren çeşitli yaptırımlar uyguladığı anımsatıldı.
Title
Bu yaptırımların ABD yapımı uçak ve uçak parçalarına yönelik genişletilmiş yasakları da içerdiği belirtilen açıklamada, Abramoviç'in 2 uçağının yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçtuğu kaydedildi.
Title
Açıklamada, Abramovich'in Boeing 787-8 ve Gulfstream G650ER uçaklarına el konulmasına izin verildiği aktarıldı.
Title
Söz konusu uçakların bir dizi paravan şirket üzerinden Roman Abramovich'e ait olduğu belirtildi.
Title
Uçakların toplam değerinin 400 milyon doların üzerinde olduğu kaydedildi.
Title
Rus oligarklar, Batılı ülkeler tarafından ardı ardına açıklanan yaptırımların hedefinde. Son olarak Rus milyarder Andrey Melnichenko'ya ait dünyanın en büyük yelkenlisine İtalya'da el konuldu.
Title
Bermuda bandıralı yat, İtalya'nın kuzeyindeki Trieste limanında tutuluyor.
Title
143 metrelik dev yatın değeri 530 milyon euro.
Title
İtalyan hükümeti, lüks yatın dünyanın en büyük yelkenlisi olduğunu belirtti. Yaptırım listesindeki Melnişenko, Rusya'nın en büyük kömür şirketi SUEK'in sahibi.
Title
İtalyan polisi, geçen hafta da yaptırım listesine alınan beş Rus'a ait 143 milyon euro değerinde villa ve yatlara el koymuştu.
Title
İtalya'da konuşulan tek lüks yat, bu değil. Toskana bölgesindeki Massa Carrara Limanı'nda da 140 metrelik devasa bir yat demirli.
Title
Üstelik yatın asıl sahibinin Rusya lideri Vladimir Putin olduğu iddia ediliyor.
Title
İddiayı ilk olarak New York Times gazetesi ortaya attı. Gazeteye göre Scheherazade isimli yatın sahibi Rusya lideri. italyan yetkililerse, 700 milyon dolar değerindeki süper yatın sahibini araştırıyor.
Title
italyan basınına göre; polis yat hakkındaki gerekli dökümanları italyan hükümetine sunacak. Yatın ambargo çercevesinde değerlendirileceği belirtiliyor.
Title
Cayman Adaları bandıralı yatın işletmecisi şirket, sahibinin Putin olduğu iddiasını reddediyor. Şirket, yatın sahibinin ambargo listesindeki oligarklardan biri olmadığını da öne sürdü. Ancak basına yansıyan haberlerde Scheherazade'ın 2020-2021 arasında Putin’in sık sık bulunduğu Sochi’de demirlediğine de dikkat çekildi.
Title
AB'nin yaptırım listesine giren Roman Abramoviç'in 600 milyon dolar değerindeki süperyatı Solaris de Adriyatik kıyısındaki Balkan ülkesi Karadağ'da görüldü.
Title
2018'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesinde yer alan Roman Abramoviç'in<br>lüks yatının Doğa Akdeniz'e doğru seyrettiği belirtiliyor.
Title
İngiltere hükümeti, Chelsea futbol kulübünün sahibi Roman Abramoviç'in varlıklarını dondurdu.
Title
İtalyan basınında çıkan haberlerde, AB'nin yaptırım listesinde yer alan Rus milyarder iş adamı Mordaşov'un, Imperia'da demirli 65 milyon avro değerindeki \"Lady M\" isimli lüks yatına İtalyan mali polis ekiplerince el konulduğu belirtildi.
Title
2021 sonu itibarıyla tahmini 23 milyar dolar civarında kişisel serveti bulunan Mordaşov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilindiği ifade edildi.
Title
Mordaşov'un yatına, İtalyan mali polisinin el koyduğu haberlerini, İtalya Başbakanlığı kaynakları da teyit etti.
Title
Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da akşam saatlerinde bir televizyon kanalına bağlanarak yaptığı açıklamada, \"İtalya, ilerleyen saatlerde Rus oligarklara ait yaklaşık 140 milyon avroluk mal varlığına el koymaya hazırlanıyor.\" ifadesini kullandı.
Rus milyardere yeni şok: İzinsiz uçtuğu için iki uçağına el konuluyor
ABD'de mahkeme, Rus milyarder Roman Abramoviç'in iki uçağına izinsiz uçuşu gerekçe göstererek el koymak için izin verdi. Uçakların toplam değerinin 400 milyon doların üzerinde olduğu kaydedildi.

Avrupa Birliği ülkelerinden Rusya'dan petrol alımına yasak
DÜNYA
Avrupa Birliği ülkelerinden Rusya'dan petrol alımına yasak
Türkiye için ilk olacak

Türkiye için ilk olacak

​Tarih verildi: Mehmetçiğin gücüne güç katacak.
Bakanlık harekete geçti

Bakanlık harekete geçti

​Sekiz ana su havzasında 19 proje: Bu yıl içinde başlanacak.
Cumhur İttifakının adayı benim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yüreğin yetiyorsa adaylığını açıkla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Efes-2022 Tatbikatı'nda Yunanistan'a sert uyarı.

"Ucuz ekmek satmaması için uyardım dinlemedi."

Tüm şehir merak içinde

Tüm şehir merak içinde

​Kent merkezindeki okulun altından tarih çıktı.

​Çocukların attığı şişe alarma geçirdi, gerçek herkesi şaşırttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.