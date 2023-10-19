Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye’nin 'Garantör ülkeler' formülüne destek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Türkiye ile işbirliği yapmak isteyeceklerini söyledi.
Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergey Lavrov, Türkiye'nin barışçıl bir çözüm amacıyla İsrail-Filistin çatışmasının taraflarına garantörlük önerisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"İşbirliği yapmaya hazırız"
"İsrail ile Hamas arasındaki çatışma bölgesel bir çatışmaya dönüşebilir"
Konuşmasının devamında İsrail-Filistin gerilimi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Lavrov, çatışmaların bölgesel bir çatışmaya dönüşme riskinin oldukça yüksek olduğunun altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanı, “Her şeyi İran'a yükleme çabalarını gözlemliyoruz ve bunları oldukça provokatif buluyoruz. İran liderliğinin oldukça sorumlu ve dengeli bir pozisyon aldığına inanıyorum ve bu çatışmanın tüm bölgeye ve komşu ülkelere yayılmasının önlenmesi çağrısında bulunuyor” diye konuştu.
Türkiye'den İsrail-Filistin konusunda garantörlük formülü önerisi
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yakın zamanda yaptığı açıklamalarında, Türkiye'nin krizi barış için fırsata dönüştürme arayışında olduğunu belirtmiş, uluslararası toplumun, İsrail'i iki devletli çözüme zorlayan bir tavır içinde olması gerektiğinin altını çizmişti.
Türkiye’nin bölgede barış için garantörlük formülü önerdiğini açıklayan Fidan, özellikle Filistin tarafına garantör olacak ülkelerin bölgeden olmasının telkin edildiğini vurgulayarak, "Buna Türkiye de dahil. İsrail için de başka ülkeler garantör olsunlar. Her iki tarafın da mutabık kalacağı bir antlaşmaya varıldıktan sonra, bunun gereklerinin yerine getirilmesi hususunda garantör ülkeler sorumluluk üstlensin" diyerek, yalnızca bu şekilde kalıcı barışın ortaya çıkacağına dikkati çekti.