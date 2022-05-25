Rusya Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken öneri: Tanrı kelimesini büyük harfle yazalım

Rusya Milli Eğitim Bakanlığı, “Tanrı” kelimesinin büyük harfle yazılmasını tavsiye etti. Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, 1956'da kabul edilen yazım ve noktalama kurallarının, din alanıyla alakalı kelimelerin yazılışını düzenlemediğini söyledi.

Bakan Kravtsov'a göre, Rus dili üzerine hükümet komisyonu yeni kuralları çoktan onayladı. Projeye göre, tek tanrılı dinlerde saygıya konu olan ilah ve yüksek varlıkların üç kişisinin isimlerinin yanı sıra pagan tanrıların özel adlarının da büyük harfle yazılması tavsiye edilmekte.

Yeni taslakta büyük harfle yazılması teklif edilen kelimelerden bazıları şu şekilde:

Gospod (Efendimiz, Tanrı), Tvorets (yaratıcı), Vsevışniy (yüceler yücesi), Spasitel (kurtarıcı), Svyatoy Duh (kutsal ruh), Svyataya Troitsa (teslis), Bogoroditsa (tanrıdoğuran), Allah, Yehova, Tserkov (kilise), Nebo (Gök), Mars, Perun.

Kilise temsilcileri, bakanlığın önerisini olumlu bulduklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca birinci sınıftan itibaren okullarda tarih eğitimi vermeye karar verdi. Bakan Sergey, bunu “tarihsel hafızayı koruma” gereğiyle açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2021'de tarih eğitimi konusunda bir komisyon kurulmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

REKLAM

Bu yıl 1 Eylül'den itibaren öğrencilerden ayrıca her okul haftasının başında Rus marşını söylemeleri ve ulusal bayrağını göndere çekilmeleri istenecek.