Rusya eşcinsel propagandayı yasaklayan yasayı genişletiyor

Teklif edilen yasa değişikliğinde eşcinselliğin tanıtımına dair herhangi bir etkinlik ya da hareket cezai durum oluşturacak.

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın bilgi komitesi sözcüsü Alexander Khinshtein yasayla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "çevrim içi ya da dışı medya, internet, sosyal ağlar ve çevrimiçi sinemalarda izleyici yaşına bakılmaksızın bu tür propagandaların yasaklanmasının genel olarak genişletilmesini öneriyoruz" dedi.

Duma sözcüsü Vyacheslav Volodin ise geçen hafta yaptığı açıklamada "Eşcinsel evliliklerin yasallaşması taleplerinin Rusya'da tarih olduğunu" belirtti ve "Toplumumuza yabancı değerlerin empoze edilmesi girişimleri başarısız oldu" diye konuştu. Volodin, Rusya'nın Avrupa'da insan haklarını gözeten Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkması sayesinde "geleneksel olmayan değerlerin" tanıtımını yasaklayabileceklerini ifade etti.

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali nedeniyle işgalin başladığı 24 Şubat'ın ertesi günü Avrupa Konseyi üyeliği askıya alınmış, ihraç edilme olasılığına karşı önceden hareket ederek 15 Mart'ta da üyelikten resmen ayrılmıştı.

OYNAT 03:55 LGBT çocukları nasıl 'cinsiyetsizleştiriyor'? Pişman olanlar bu durumu nasıl açıklıyor? Modern dünyanın kirli projesi 'cinsiyetsizleştirmek' her geçen gün tehlikeli boyutta ilerlemeye devam ediyor. Cinsiyetsizlik dayatması yapan LGBT lobileri, gün geçtikçe 'ideolojik çete' haline dönüşüyor. Sosyal hayatta kadın ve erkek arasında farklılıkların olmadığını savunan bu görüş, bireylere özgü rol ve vazifeleri reddediyor. Bu projenin temel hedefinde ise maalesef çocuklar yer alıyor. Yıllar sonra ise pişmanlıklarıyla baş başa kalıyorlar. Peki bu çocuklara okullarda ve bu tarz hayat süren ailelerde neler yapılıyor ve ne hedefleniyor? Bu projenin Türkiye ayağında neler var? Neler Oluyor?' serimizin bu bölümünde 'LGBT'yi ve LGBT bireylerinin pişmanlıklarını ele aldık.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Rusya'da eşcinsellik

Rusya'da eşcinsellik 1992 yılına kadar suç sayılmış, 1999 yılına kadar da ruhsal hastalık olarak sınıflandırılmıştı.

REKLAM

2013 yılında geçen ve şimdi kapsamı genişletilmek istenen "eşcinsellik propaganda yasası" ise onur yürüyüşü gibi etkinliklerin durdurulması ve eşcinsel haklarını savunanların gözaltına alınmasında kullanılıyor. Yetkililer bu yasayı Batı tarafından yüceltildiğini ve "Rus olmadığını" ileri sürdükleri liberal değerler karşısında ahlakı savunduklarını belirtiyor. Ancak insan hakkı savunucuları yasanın çoğunlukla Rus LGBTQ+ toplumunun gözünü korkutmak için kullanıldığını ifade ediyor.

Eşcinsel iişkleri reddeden Ortodoks Kilisesi ile birlik oluşturan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sosyal muhafazakarlık kavramını Rus siyasi ve kültürel dirilişi söyleminin bir parçası haline getirdi.

2020'de yürürlüğe giren ve devlet başkanlığı dönem sınırını genişleten yeni Anayasa'da da evlilik yalnızca kadın ve erkek arasındaki birlik olarak tanımlanıyor.

Rusya, Avrupa ve Orta Asya'daki 600'den fazla LGBTI üye örgütle birlikte çalışan ILGA-Europe adlı sivil toplum kuruluşunun LGBTI yanlısı ülkeleri sıraladığı Rainbow Europe (Gökkuşağı Avrupa) listesinde sondan üçüncü sırada yer aldı. Listedeki sondan ikinci sırasında Türkiye, sonuncu sırada ise Azerbaycan var.

GÜNDEM LGBT'ye karşı sivil toplum kuruluşları toplandı: Müsaade etmemek boynunuzun borcudur

GÜNDEM Ankara'daki LGBT yürüyüşüne karşı STK'lar birleşti: İnsan fıtratının onurunu çiğnetmeyeceğiz