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Rusya Harkiv bölgesine saldırı düzenledi: 47 yaralı

Rusya, Ukrayna'nın Harkiv bölgesine saldırı düzenledi. 7'si çocuk 47 kişi yaralandı. Harkiv'de saldırı sonucunda birçok bina, altyapı tesisi ve araç zarar gördü.

11:38 - 2/09/2024 lundi
DHA
Ukrayna'ya gece boyunca 35 füze ve 23 İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Ukrayna'ya gece boyunca 35 füze ve 23 İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv bölgesine düzenlediği saldırıda 7'si çocuk 47 kişi yaralandı. Ukrayna acil servis ekipleri, 3 kişinin enkazdan çıkarıldığını duyurdu.


Rusya, dün akşam saatlerinde Harkiv'e füze saldırısı başlattı.


Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırı sonucu büyük çaplı yıkım olduğunu ve çok sayıda da yangın çıktığını belirtti.

Saldırıda sivil altyapı tesisleri, konutlar, bir postane, mağazalar, bir spor kompleksi, bir alışveriş merkezi ve arabalar isabet aldı.

Ukrayna acil servisi, saldırı sonucu 7'si çocuk 47 kişinin yaralandığını, enkazdan da 3 kişinin kurtarıldığını belirtti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



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