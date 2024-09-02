Rusya Harkiv bölgesine saldırı düzenledi: 47 yaralı

Norveç'te Rus ordusu tarafından eğitildiği düşünüldüğü için "casus balina" olarak da bilinen Hvaldimir lakaplı beluga balinasının öldüğü bildirildi. Balinayı korumak için çalışmalar yürüten, kar amacı gütmeyen kuruluş Marine Mind'ın kurucusu Sebastian Strand, yaptığı açıklamada, Norveç açıklarında Hvaldimir'in cansız bedenine denk geldiğini belirtti.