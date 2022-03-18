Rusya Harkov'da üniversite binası ve yerleşim alanlarını vurdu: Bir ölü, 11 yaralı

Saldırı sonrası iki binada çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, enkaz altında mahsur kalan bir kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Saldırı sonrası iki binada çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, enkaz altında mahsur kalan bir kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Harkov’a sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırısında yerleşim bölgesindeki iki bina ile 6 katlı bir üniversite binasında hasar meydana geldi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırı sonrası iki binada çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, enkaz altında mahsur kalan bir kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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