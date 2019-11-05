Dünya Rusya ile 2 ortak devriye tamamlandı Ayn el Arabın doğusundaki hat üzerinde gerçekleştirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Rusya ile 2. ortak devriye tamamlandı: Ayn el Arab'ın doğusundaki hat üzerinde gerçekleştirildi

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı.

Haber Merkezi AA
Türk ve Rus askerleri teröristlerin çekilip çekilmediğini kontrol edecek.
Türk ve Rus askerleri teröristlerin çekilip çekilmediğini kontrol edecek.

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı.

Türk ve Rus askerler devriye için hazırlık yapıyor.
  • Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin doğusundaki bir mevkiden 4 zırhlı araçtan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.

Türkiye ve Rusya asker konvoyları devriye için buluştu.

Rusya ile ikinci devriye başlıyor
OYNAT 00:35
Rusya ile ikinci devriye başlıyor
Türk askerleri ve Rus askeri polisi, Suriye-Türkiye arasındaki ikinci kara devriyesi Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinde yapılacak. Türk zırhlı birliklerine ait yaklaşık 5 araç, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı sınır köyü İsmail köyü'ndeki beton duvarlardan açılan kapıdan geçerek, Ayn El Arab'a bağlı Mert Ismail köyü'ne geçecek. Burada bekleyen Rus askeri polisi ile buluşacak olan Türk askeri, hazırlıkların tamamlanmasının ardından devriye faaliyetine başlayacak.

Rusya ile ortak devriye tamamlandı: Türk ve Rus askeri konvoylar sınırda buluştu
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Rusya ile ortak devriye tamamlandı: Türk ve Rus askeri konvoylar sınırda buluştu

Ortak yapılan devriyede 10 kilometre derinliğe inilecek.

TSK ve Rus unsurlarının, Aynularab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede kara devriyesi gerçekleştirdi. Devriyeyi gerçekleştiren konvoya İHA'lar da eşlik etti.

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Basın mensupları, devriyeyi görüntülemek için hazırlıklarını başlattı.
Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip etti.

Ortak devriye, Ayn el Arab sınırında başladı.

Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede icra edilmişti.

  • Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı.

Fırat'ın doğusunda ikinci kara devriyesi
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Fırat'ın doğusunda ikinci kara devriyesi
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