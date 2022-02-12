Rusya ile ABD arasında 'denizaltı' krizi: Ataşe büyükelçiliğe çağrıldı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "12 Şubat 2022 tarihinde saat 10.40’ta, Rusya karasularında Rus Pasifik Filosu’nun planlı tatbikat yaptığı bölgede, Kuril Ada Takımından Urup Adası yakınında ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Virginia tipi denizaltı tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Sputnik'te yer alan habere göre; denizaltı mürettebatının, Rusça ve İngilizce olarak yapılan, Rusya karasularında bulundukları yönündeki uyarıyı ve su yüzüne çıkma talebini dikkate almadığı kaydedildi.

"HIZLA KARASULARINDAN AYRILDI"

Açıklamada, "Rusya devlet sınırını koruma yönetmenliğine uygun olarak TOF Marşal Şapoşnikov firkateyni mürettebatı ilgili araçlar kullandı" denildi.

ABD denizaltısının, radar ve akustik kontrol araçlarında hedefi ikiye bölmek için kendinden tahrikli simülatör kullanarak hızla Rusya karasularından ayrıldığı kaydedildi.

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Rusya Pasifik Filosu gemilerinin, devlet sınırı ihlallerini önlemek için su altı kontrolü gerçekleştirmeye devam ettiği belirtildi.

"ABD ATAŞESİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI"

ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise, "ABD Deniz Kuvvetleri denizaltısının Rusya sınırını ihlali nedeniyle ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin savunma konularından sorumlu ataşesi Rusya Savunma Bakanlığı’na çağrıldı" bilgisi paylaşıldı.

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