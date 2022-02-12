Dünya Rusya ile ABD arasında denizaltı krizi Ataşe büyükelçiliğe çağrıldı
AVRUPA

Rusya ile ABD arasında 'denizaltı' krizi: Ataşe büyükelçiliğe çağrıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kuril Adaları yakınlarında ABD'ye ait bir denizaltının tespit edildiğini duyurdu. Gelişme sonrası, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin savunma konularından sorumlu ataşesi Rusya Savunma Bakanlığı’na çağrıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusya ile ABD arasında denizaltı krizi: Ataşe büyükelçiliğe çağrıldı
Arşiv

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "12 Şubat 2022 tarihinde saat 10.40’ta, Rusya karasularında Rus Pasifik Filosu’nun planlı tatbikat yaptığı bölgede, Kuril Ada Takımından Urup Adası yakınında ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Virginia tipi denizaltı tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Sputnik'te yer alan habere göre; denizaltı mürettebatının, Rusça ve İngilizce olarak yapılan, Rusya karasularında bulundukları yönündeki uyarıyı ve su yüzüne çıkma talebini dikkate almadığı kaydedildi.

"HIZLA KARASULARINDAN AYRILDI"

Açıklamada, "Rusya devlet sınırını koruma yönetmenliğine uygun olarak TOF Marşal Şapoşnikov firkateyni mürettebatı ilgili araçlar kullandı" denildi.

ABD denizaltısının, radar ve akustik kontrol araçlarında hedefi ikiye bölmek için kendinden tahrikli simülatör kullanarak hızla Rusya karasularından ayrıldığı kaydedildi.

Rusya Pasifik Filosu gemilerinin, devlet sınırı ihlallerini önlemek için su altı kontrolü gerçekleştirmeye devam ettiği belirtildi.

"ABD ATAŞESİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI"

ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise, "ABD Deniz Kuvvetleri denizaltısının Rusya sınırını ihlali nedeniyle ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin savunma konularından sorumlu ataşesi Rusya Savunma Bakanlığı’na çağrıldı" bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna'dan Rusya’ya 48 saat mühlet
DÜNYA
Ukrayna'dan Rusya’ya 48 saat mühlet

Rusya 'savaş' iddialarını yalanladı: ABD gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı
DÜNYA
Rusya 'savaş' iddialarını yalanladı: ABD gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı
İlk yarıda gol yok

İlk yarıda gol yok

​Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Geriden gelerek kazandı

Geriden gelerek kazandı

​Fenerbahçe deplasmanda GZT Giresunspor'u mağlup etti.
Biden-Putin görüşmesi başladı

​İki lider 'Ukrayna krizini' masaya yatırıyor.

Mardin BB EMITT 2022 fuarında ödül aldı

Mardin BB EMITT 2022 fuarında ödül aldı

​Bölgenin havasını yansıtan en iyi stant ödülünü aldı.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgeler için uyardı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi.

Bu yıl ocak ayında metrekareye 44 kilogram kar suyu düştü.

​Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklama yapıyor.
'Uçak değil savaş sistemi'

'Uçak değil savaş sistemi'

​Her tarafında radar var: Kendini göstermiyor ama herkesi görüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.