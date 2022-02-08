Dünya Putin Fransız muhabiri azarladı Rusya ile savaşmak mı istiyorsunuz?
ASYA

Putin Fransız muhabiri azarladı: Rusya ile savaşmak mı istiyorsunuz?

Rus lider, Macron ile ortak basın toplantısında, "Rusya ile NATO arasındaki bu savaşı istiyor musunuz?" diye sordu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusya ile Fransa savaşırsa ne olur? Putin ne dedi?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti.

  • Kiev-Moskova hattında savaş çıkacağı söylentileri dünya gündemindeki sıcaklığını korurken Putin'in, basın toplantısı sırasında gergin olduğu görüldü.

"RUSYA-NATO SAVAŞINI İSTİYOR MUSUN?"

Putin, Fransız bir gazetecinin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin sorusuna kızdı.

  • "NATO ile savaşa mı gireceğiz?" sorusunu yönelten Putin, gazeteciyi işaret ederek,"Sana sormak isterim. Bu savaşı istiyor musun? Okurların, izleyicilerin Rusya ile NATO arasındaki bu savaşı istiyor mu?" ifadelerini kullandı.

Fransız muhabir.
Fransız muhabir.

"NATO İLE ASKERİ GÜCÜMÜZ KIYASLANAMAZ" AÇIKLAMASI

Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalini değerlendiren Putin, "Askeri yollarla Kırım'a dönmeye karar verirlerse Avrupa ülkeleri otomatik olarak Rusya ile savaşa girer" dedi.

Rus lider, ülkesinin ve NATO'nun askeri gücünün kıyaslanamayacağını da savundu.

"NÜKLEER SÜPER GÜCÜZ, SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ"

Rusya'yı "nükleer süper güç" olarak tanımlayan Vladimir Putin, olası bir savaşın kazananı olmayacağını sözlerine ekledi.

Macron Rusya'da rezil oldu
DÜNYA
Macron Rusya'da rezil oldu

Rusya: Fransa ile herhangi bir anlaşma yapmamız imkansız
DÜNYA
Rusya: Fransa ile herhangi bir anlaşma yapmamız imkansız

Kremlin'de Rusya-Ukrayna krizi görüşüldü: Putin Macron'u eli cebinde karşıladı
DÜNYA
Kremlin'de Rusya-Ukrayna krizi görüşüldü: Putin Macron'u eli cebinde karşıladı
Tepki toplamıştı

Tepki toplamıştı

​Sümela'da 'diskovari' eğlenceye soruşturma.
120 bin liraya satıldı

120 bin liraya satıldı

Kastamonu'da 9 usta 7 ayda yaptı.
CHPde imar vurgunu: Başkan Semih Şahin yakınları üzerinden ucuza arsa alıp doğayı talan etmişler

Kar taneleri böyle görüntülendi.

Günlerdir bekleyen TIR şoförleri isyanda.

Bakan Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama.

​Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.