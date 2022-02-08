Putin Fransız muhabiri azarladı: Rusya ile savaşmak mı istiyorsunuz?

Hindistan'da Müslüman öğrenci başörtüsüyle okula girmesini istemeyenlere tek başına böyle direndi

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, geçtiğimiz günlerde devlete ait yüksekokulda Müslüman öğrencilerin derslere başörtülü girmelerine izin verilmemiş, Müslüman öğrenciler oturma eylemi düzenleyerek duruma tepki göstermişti. Ülkede başörtüsü karşıtı uygulamalar devam ederken başörtülü olduğu için üniversiteye girmesini engellemek isteyen gruba karşı tek başına direnen Müslüman öğrencinin o anları kameraya böyle yansıdı.