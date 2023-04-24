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Dünya

Rusya işgal bölgelerinde halkı Rus pasaportuna zorluyor

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan istihbarat raporuna göre, Rusya’nın kontrolünde bulunan bölgelerdeki yetkililerin halkı Rus pasaportu alma konusunda zorladığı, Herson sakinlerinin Haziran’ın ilk gününe kadar Rus pasaportu almayanların ‘sınır dışı edileceği’ ve mülklerine el konulacağı konusunda uyarıldığı belirtildi.

12:14 . 24/04/2023 Pazartesi
DHA
Arşiv

Arşiv

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Rusya-Ukrayna savaşına dair yayımlanan istihbarat raporunda, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerindeki yetkililerin, halkı Rusya Federasyonu pasaportlarını kabul etmeye zorladığı ifade edildi.


“Bölgelerin 'Ruslaştırılmasında' bir araç”


Raporda, “Herson sakinleri, 01 Haziran 2023 tarihine kadar Rus pasaportu almayanların 'sınır dışı edileceği' ve mülklerine el konulacağı konusunda uyarıldı. Rusya, Şubat 2022 işgalinden önce Donetsk ve Luhansk'ta yaptığı gibi, pasaportları işgal altındaki bölgelerin 'Ruslaştırılmasında' bir araç olarak kullanıyor. Rusya, özellikle 2024 başkanlık seçimleri öncesinde, işgali bir başarı olarak göstermeye yardımcı olması için Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinin Rusya Federasyonu bürokrasisine entegrasyonunu kolaylaştırıyor olabilir” denildi.



#Rusya
#işgal
#pasaport
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