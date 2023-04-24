Rusya işgal bölgelerinde halkı Rus pasaportuna zorluyor

Raporda, “Herson sakinleri, 01 Haziran 2023 tarihine kadar Rus pasaportu almayanların 'sınır dışı edileceği' ve mülklerine el konulacağı konusunda uyarıldı. Rusya, Şubat 2022 işgalinden önce Donetsk ve Luhansk'ta yaptığı gibi, pasaportları işgal altındaki bölgelerin 'Ruslaştırılmasında' bir araç olarak kullanıyor. Rusya, özellikle 2024 başkanlık seçimleri öncesinde, işgali bir başarı olarak göstermeye yardımcı olması için Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinin Rusya Federasyonu bürokrasisine entegrasyonunu kolaylaştırıyor olabilir” denildi.