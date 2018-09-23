Rusya: İsrail anlaşmayı ihlal ediyor

Gazetecilere konuşan Konaşenkov, İsrail'in Suriye hava savunma sistemlerinin hedefi haline getirip düşmesine neden olduğu İl-20 uçağı ile ilgili radar ve hava bilgi görüntüleme sisteminden edinilen yeni bilgileri açıkladı.

Konaşenkov'a göre, İsrail F-16'larının Suriye hava savunma sistemlerine karşı ‘kalkan' olarak kullandığı İl-20 uçağı füze isabet etmesinin ardından acil inişe geçti.

Konaşenkov "İl-20 uçağını izleyen İsrail uçakları, kendilerini uçaksavar füzelerine karşı koruyup bölgedeki manevralarına devam etti. Saldırıdan sonra da olası ikinci sadırı planı için İsrail uçakları yeniden Suriye'nin 70 kilometre batı kıyısındaki nöbet alanlarına geçti. 21:59'da uçaklardan biri Suriye kıyılarında tekrar manevraya başladı, inişe hazırlanan İl-20 uçağına yaklaştı. Bu Suriye hava savunma sistemleri tarafından yeni bir İsrail saldırısı olarak algılandı. İsrailli pilotun, İl-20 uçağının etkin yansıtıcı yüzeyinin F-16'dan çok daha büyük olduğunu anlamaması, Rus uçağının bu nedenle uçaksavar füzesinin hedefi haline geleceğini anlamamış olması mümkün değil. Bu sırada Hmeymim Üssü'ne iniş için dönüş yapan İl-20 uçağı Suriye hava savunma sistemlerinin hedefine girdi" dedi.

'SÖYLEDİKLERİ GİBİ KUZEYDE DEĞİL, BATIDAYDILAR'

Konaşenkov, İsrail'in F-16'ların Suriye'de operasyon gerçekleştireceği alanı belirtmeyerek, Rus güçlerini yanlış yönlendirdiğini söyledi.

Konaşenkov "Kazaları önlemeye yönelik iletişim kanallarımız aracılığıyla İsrail Hava kuvvetleri, vurmak istedikleri hedeflerin Suriye'nin kuzeyinde olduğu bilgisini verdi. Ancak İsrail uçaklarının saldırı gerçekleştirdiği yer ülkenin kuzeyinde değil, batısındaki Lazkiye'deydi. Lazkiye, ülkenin batı kıyısında" dedi.

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'SES KAYDIMIZ VAR'

Konaşenkov'a göre, Suriye'nin kuzeyindeki İl-20 uçağına güneydeki görev alanından ayrılıp ana üssüne dönmesi talimatı verildi. İsrailli subayın yanlış yönlendirmesi, uçağın güvenli bir bölgeye alınmasını önledi. Ayrıca İsrail F-16'sının bulunduğu yer hakkında bilgi de verilmedi.

Konaşenkov, konuyla ilgili konuşmaların Rusça olarak gerçekleştiğini, ellerinde ses kaydının olduğunu da vurguladı.