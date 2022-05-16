Dünya Rusya İsveç ve Finlandiyanın NATO girişimlerinin sonuçları ağır olacak
AVRUPA

Rusya: İsveç ve Finlandiya’nın NATO girişimlerinin sonuçları ağır olacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "İsveç ve Finlandiya’nın NATO girişimleri, sonuçları ağır olacak büyük bir hata" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Rusya: İsveç ve Finlandiya’nın NATO girişimlerinin sonuçları ağır olacak
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov

Rusya- Ukrayna savaşı sürerken, İsveç ve Finlandiya’nın NATO girişimleri üzerine Rusya’dan sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "İsveç ve Finlandiya’nın NATO girişimleri, sonuçları bakımından büyük bir hata. Bu karar neticesinde iki ülkenin de güvenliğinin güçlendirilmeyeceği bizim açımızdan çok açık. Bu karara basit bir tepki vereceğimiz düşünülmesin. Askeri gerilimin seviyesi yükselecek" ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin geçtiğimiz Perşembe günü yaptıkları ortak açıklamada, "NATO üyeliği Finlandiya’nın güvenliğini güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır" açıklamasını yapmış, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç’in NATO üyeliğiyle birlikte gelecek resmi güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrı dünya gündeminde
GÜNDEM
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrı dünya gündeminde

Beyaz Saray'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yorumu: Türkiye ile çalışıyoruz
DÜNYA
Beyaz Saray'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yorumu: Türkiye ile çalışıyoruz
‘Titanik pozu’ ölüme götürdü

‘Titanik pozu’ ölüme götürdü

​Sopaya tutunan genç kız kurtuldu erkek arkadaşı gözden kayboldu.
Telefonun atası

Telefonun atası

120 yıl sonra görücüye çıktı.
İkinci kez seçildi

Somali'nin yeni cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud oldu.

DEAŞ'ın bu yıl yapmayı planladığı 10'uncu eylem engellendi.

​Bakan Özer ilk kez uygulanacak yeni sistemi açıkladı.

Yeni varyantıyla tüm dünyaya korku salacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.