|
Dünya

Rusya: Kırım Yarımadası'na ilerleyen Ukrayna insansız deniz aracını imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım Yarımadası'na ilerleyen Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracını imha ettiklerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "6 Ekim'de Moskova saatiyle 10.45 sıralarında Kiev rejiminin, Rusya Federasyonu topraklarındaki nesnelere insansız bir bot kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi durduruldu." ifadesi kullanıldı.

14:01 . 6/10/2023 Cuma
AA
Rusya Savunma Bakanlığı

Rusya Savunma Bakanlığı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım Yarımadası'na ilerleyen Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracını imha ettiklerini bildirdi.


Bakanlıktan saldırı girişimine ilişkin yapılan açıklamada, "6 Ekim'de Moskova saatiyle 10.45 sıralarında Kiev rejiminin, Rusya Federasyonu topraklarındaki nesnelere insansız bir bot kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi durduruldu." ifadesi kullanıldı.

Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde devriye uçuşu yapan Rus Karadeniz Donanmasına ait Ka-29 tarafından Kırım Yarımadası'na ilerleyen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir insansız deniz botunun keşfedildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, söz konusu aracın imha edildiği belirtildi.


​​​​​​​Rusya, 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan yasa dışı ilhak etmişti.


#Karadeniz
#Kırım
#Rusya Savunma Bakanlığı
#Ukrayna Ordusu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim oldu?