Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya: Leningrad bölgesinde Ukrayna'ya ait 36 İHA'yı etkisiz hale getirdik

16:4329/03/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, bölgede 36 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, Rusya’da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulamasından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Leningrad bölgesine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu bölgedeki Ust-Luga Limanı'nın hasar gördüğünü kaydeden Drozdenko, "Toplam 36 İHA vuruldu" ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da geceden bu yana Ukrayna'ya ait 230 İHA'nın, hava savunma sistemlerince Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde imha edildiği belirtildi.

Başta Moskova ve St. Petersburg kentleri olmak üzere, ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiği, bazı uçuşların ertelendiği ve iptal edildiği bildirildi.

Leningrad bölgesinin savaşın başlangıcından bu yana hafta içinde en yoğun İHA saldırısına maruz kaldığı, bölgede bu hafta 200'den fazla İHA'nın vurulduğu kaydedildi.



#Rusya
#savaş
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
