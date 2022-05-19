Rusya: Mariupol'de bin 730 Ukraynalı asker teslim oldu

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki Ukrayna askerlerinin durumu ile ilgili bilgi veren Konaşenkov, "Son bir gün içinde milliyetçi Azov taburundan 771 savaşçı teslim oldu. 16 Mayıs'tan bu yana 80'i yaralı olmak üzere toplam 1730 savaşçı teslim oldu." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, yaralı askerlerin Novoazovsk'ta hastanede tedavi edildiğini kaydetti.

Rus ordusunun Ukrayna'daki taarruzlarının sürdüğünü belirten Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusuna ait 7 komuta merkezinin, 11 cephanelik ile asker ve teknik araçların bulunduğu alanların vurulduğunu ifade etti. Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde S-300 hava savunma füze sistemleri ve Donetsk’te Buk-M1 hava savunma füze sistemlerinin bazı bölümlerinin yok edildiğini aktardı.

REKLAM

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 58 bölgede 340’tan fazla milliyetçi silahlı gücü vurduğunu dile getiren Konaşenkov, Harkiv ve Herson bölgelerinde 15 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiklerini belirtti.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar, 172 uçak, 125 helikopter, 942 insansız hava aracı, 313 hava savunma füze sistemi, 3 bin 158 tank ve zırhlı araç, 395 çok namlulu roketatar, 1562 obüs ve havan topu, 3 bin 26 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

DÜNYA Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi

FOTOĞRAF 16 Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar dün yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Mariupol kentinde Rus askerlerinin kuşattığı Azovstal çelik fabrikasından 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerin tahliye edildiğini duyurmuştu. Ukraynalı askerlerin Rusya’ya karşı direnişin sembolü olan fabrikadan tahliye edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Ukraynalı askerlerin eşyalarıyla birlikte fabrikadan çıktığı, Rus askerlerince üstlerinin ve eşyalarının arandığı görüldü. Yaralı askerlerin ise sedyeyle taşındığı kameraya yansıdı.<br> Yaralı askerler Novoazovsk bölgesinde askeri hastaneye kaldırılırken, 211’inin de Olenivka’ya götürüldüğü belirtilmişti. İki bölge de Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunuyor.<br> Fabrikadaki kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edilmişti<br>Savaşın başlangıcından bu yana binlerce sivilin sığındığı Azovstal, yaklaşık 2 aydır Rus güçlerinin bombardımanı altında. 10 gün önceye kadar gıda, su ve ilaç sıkıntısının yaşandığı çelik fabrikasında bulunan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, Birleşmiş Milletler ile Kızılhaç’ın koordine ettiği ve 7 Mayıs’ta sona eren operasyonla tahliye edilmişti. İşte Ukraynalı askerlerin tahliyesinden görüntüler... Azovstal fabrikasından tahliye edilen Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus ordusuna karşı direnişin sembolü haline gelen Azovstal fabrikasından dün tahliye edilen Ukraynalı askerlerin görüntüleri yayınlandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 20 Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, güneydoğu Ukrayna'da kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikalarından toplam 53 yaralı Ukraynalı askerinin hastaneye tahliye edildiğini, 211 askerin de başka bir noktaya götürüldüğünü söyledi. Anna Malyar, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, daha fazla ayrıntı vermeden tüm tahliye edilenlerin takasa tabi olacağını söyledi. Malyar, \"53 ağır yaralı, 16 Mayıs'ta Azovstal'dan tıbbi yardım için tahliye edildi. 211 kişi daha insani koridordan Olenivka'ya götürüldü. Eve dönüşleri için bir değişim prosedürü uygulanacak\" dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy de, kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasını savunan askerlerin hayatlarının kurtarılacağını umduğunu söyledi. Zelenskiy, \"Adamlarımızın hayatını kurtarabileceğimizi umuyoruz. Aralarında ağır yaralılar var. Tedavi alıyorlar. Ukrayna'nın Ukraynalı kahramanlara canlı ihtiyacı var\" dedi. Rusya Savunma Bakanlığı dün gündüz saatlerinde \"Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan yaralıların tahliyeleri için Ukrayna ile anlaşma varıldı\" demişti. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu Rusya'nın 'ele geçirdik' açıklamasını yaptığı yıkılmış şehirdeki Ukrayna birliklerinin canları pahasına koruduğu fabrikanın içinde çekilmiş fotoğraflar bölgede yaşanan gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Rusya'nın 'ele geçirdik' açıklamasını yaptığı yıkılmış şehirdeki Ukrayna birliklerinin canları pahasına koruduğu fabrikanın içinde çekilmiş fotoğraflar bölgede yaşanan gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Rusya'nın 'ele geçirdik' açıklamasını yaptığı yıkılmış şehirdeki Ukrayna birliklerinin canları pahasına koruduğu fabrikanın içinde çekilmiş fotoğraflar bölgede yaşanan gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Rusya'nın 'ele geçirdik' açıklamasını yaptığı yıkılmış şehirdeki Ukrayna birliklerinin canları pahasına koruduğu fabrikanın içinde çekilmiş fotoğraflar bölgede yaşanan gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Dünyanın gözü Azovstal Fabrikası'nda: 53'ü ağır yaralı 264 Ukrayna askeri çıkarıldı Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Mariupol'de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası'ndan 53'ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



