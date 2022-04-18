Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina Ekonomimiz zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor
AVRUPA DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: “Ekonomimiz zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor”

Rusya'nın 24 Şubatta Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekat sonucu Avrupa ülkelerinden tepkiler ve ekonomik yaptırımlar peş peşe geldi. Uygulanan yaptırımlar ile daralmaya giden Rusya yaptırımlar nedeniyle uluslararası rezervlerinden ancak yarısına erişebiliyor. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yaptırımların temel olarak Rus finans sektörünü etkilediğini belirterek, “Şimdi dikkatli bir şekilde bu önlemlerin bazılarını kaldırıyoruz. İhracatçıların döviz satımına ilişkin şartları biraz daha esnek hale getirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: “Ekonomimiz zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor”
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yaptırımların temel olarak Rus finans sektörünü etkilediğini belirterek, “Ekonomimiz yaptırımlar nedeniyle zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor. Yaptırımlar şimdi ekonomideki reel sektörleri daha fazla etkilemeye başlayacak.” dedi.

Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın uluslararası rezervlerinden yarısına erişebildiğini söyledi.

Söz konusu rezervlerin altın, yuan ve yaptırım riski bulunmayan başka varlıklardan oluştuğuna işaret eden Nabiullina, “Ancak bu rezervler, içerideki döviz piyasasını yönetmeyi mümkün kılmıyor.” ifadesini kullandı.

Yaptırımların ardından piyasaya yönelik sert önlemler aldıklarını hatırlatan Nabiullina, “Şimdi dikkatli bir şekilde bu önlemlerin bazılarını kaldırıyoruz. İhracatçıların döviz satımına ilişkin şartları biraz daha esnek hale getirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Nabiullina, yaptırımların Rus ekonomisinde yeni bir süreç başlattığını vurgulayarak, “Ekonomimiz yaptırımlar nedeniyle zorlu bir yapısal dönüşüm sürecine giriyor. Öncelikle finans sektörümüzü etkileyen yaptırımlar, şimdi ekonomideki reel sektörleri daha fazla etkilemeye başlayacak.” şeklinde konuştu.

Rus ekonomisindeki temel sorunun finansal sektöre yönelik yaptırımlar olmadığını kaydeden Nabiullina, ana sorunların ithalat, dış ticaret lojistiği ve Rus ürünlerine gelecekte uygulanabilecek olası ihracat kısıtlamaları olduğuna dikkati çekti.

Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya dünyadan yaptırım yağıyor: 10 gün içinde İran ve Kuzey Kore'yi geçti
EKONOMİ
Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya dünyadan yaptırım yağıyor: 10 gün içinde İran ve Kuzey Kore'yi geçti
Areda Survey araştırdı

Areda Survey araştırdı

​Türk halkı resmi ve dini nikahı gerekli görüyor.
Bugün geliyor

Bugün geliyor

​Meteoroloji tüm vatandaşları uyardı: Dikkatli olun.
Fanatik Yehudiler rahat durmuyor: İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksaya baskın düzenlediler

Üç ayda 33 oldu: Rusya-Ukrayna savaşının da etkisi var.

​Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.