Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 11'den yüzde 9,5’e düşürdü

Türk asıllı vatandaş Fransız polisinin müdahalesinde hayatını kaybetti

Aile içi şiddet nedeniyle ocak 2021'de Fransa'nın doğusundaki Selestat kentinde 35 yaşındaki Keskin'i polis gözaltına alarak nezarete attı. Polis memurları eve geldiğinde pencereden atlayarak kaçan, ancak yaralı halde yakalanıp hastaneye götürülmeden nezarete atılan Keskin, burada polis müdahalesi sırasında hayatını kaybetti.



Fransız polisinin elleri arkadan kelepçeliyken Keskin'in nezaretteki bankın üzerine yüz üstü yatırıldığı ve polislerin üzerine baskı yaparak ölümüne neden olduğu anların görüntülerine ulaşıldı. Kayıtta, bir polisin Keskin'i yüzüstü yatırarak hareket etmesini engellemek için vücuduna dirseğiyle baskı yaptığı, odadaki diğer memurların da benzer şekilde davrandığı yer aldı.



Polislerin dakikalarca üzerine bastığı Keskin'in tepki vermediğini fark edince, endişeye kapılarak kolunu yukarı kaldırıp aşağı bıraktığı da görüntülere yansıdı.



Otopsi raporunda, adli tıp doktorunun Keskin'in nefessiz kalarak öldüğünü ve vücudunda kendisini savunmaya çalıştığına dair ize rastlanmadığını yazdığı belirtildi.



