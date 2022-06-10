Dünya Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 11den yüzde 9,5e düşürdü
AVRUPA

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 11'den yüzde 9,5’e düşürdü

Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 11’den yüzde 9,5’e düşürdüğünü duyurdu.Bankadan yapılan açıklamada, Rus ekonomisine yönelik dış koşulların zorlu kalmaya devam ettiği ve büyümenin önünde engel teşkil ettiği belirtildi. Enflasyondaki artışın ise yavaşladığının kaydedildiği açıklamada, Rus rublesinin güçlendiği ve ekonomideki daralmanın ise beklenenden daha hafif yaşandığı ifade edildi.

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Haber Merkezi AA
Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 11den yüzde 9,5’e düşürdü, Rusya faizi düşürdü, Rusya Merkez Bankasından faiz kararı
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Tüketici talebindeki anormal artışın da sona erdiğinin belirtildiği açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 9,5’e düşürme kararı almıştır. Ekonomideki durumun tahminler doğrultusunda ilerlemesi halinde, gelecek toplantılarda ilave faiz indirimi değerlendirmeye alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat’ta yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkarmıştı. Banka, 26 Mayıs’ta gerçekleştirdiği toplantıda faizi son olarak yüzde 11’e çekmişti.

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